لأول مرة.. اكتشاف غرفة مزخرفة تعود لـ «نيرون» حارق روما

اكتشف علماء آثار غرفة تحتوي على نقوش مزخرفة في مجمع فخم في روما، تعود للإمبراطور نيرون لأول مرة منذ ألفي عام، ومن المعروف أن نيرون أو نيرو كان خامس وآخر إمبراطور الإمبراطورية الرومانية "27 ق.م - 68 م"، وصل إلى العرش لأنه كان ابن كلوديوس بالتبني، حيث إنه حكم الإمبراطورية (54-68) .
وأشهر جرائمه كانت حريق روما الشهير سنة 64م، حيث راوده خياله في أن يعيد بناء روما.
وقام علماء الآثار بالوصول إلى غرفة دوموس أوريا، ووجدوا جدرانها مزينة بالفهود والقنطور وأبو الهول الأسطوري، وهناك أيضا مخلوقات مائية، وزخارف معمارية، وأكاليل نباتية وفروع من الأشجار ذات أوراق خضراء وصفراء وحمراء حساسة، جاء ذلك بحسب ما ذكر موقع "ديلي ميل" البريطاني.
وقالت ألفونسينا روسو، رئيس حديقة كولوسيوم الأثرية، إن هذا الاكتشاف بمنزلة ثمرة استراتيجيتنا التي لا بد من التركيز عليها من أجل الحفاظ عليها، حيث إنها المرة الأولى، التي يتم اكتشاف آثار تعود لنيرون.
وأوضح ألفونسينا روسو، الذي وصف الاكتشاف بالاستثنائي والمثير، أن الجدران تحيط بشخصيات صغيرة باللونين الأحمر والأصفر مرسومين على الجدران بخلفية بيضاء، لافتا إلى أنه لا توجد خطط لحفر بقية الغرفة خوفا من سلامتها الهيكلية.
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