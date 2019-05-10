ميل جيبسون يعود بـ «سانتا كلوز» في «فات مان»

يلعب ميل جيبسون دور سانتا كلوز في "فات مان" وهو فيلم كوميدي سيعرض في مهرجان كان السينمائي المقبل.

ويظهر جيبسون في دور كريس كرينجل في الفيلم الذي يخرجه إيان وإيشوم نيلمز وينتجه تنفيذيا ديفيد جوردون جرين وداني ماكبرايد.

ويصف صناع الفيلم العمل بأنه غير تقليدي عن سانتا كلوز يستهدفه قاتل مأجور من طفل عمره 12 عاما بعد عثوره على فحم في شرابه. وينتظر إنتاج الفيلم في بداية العام المقبل.

وتعرض الحقوق المحلية والدولية للفيلم للبيع في مهرجان كان، وهو أكبر سوق سينمائي في العالم. وكان جيبسون قد مثل أخيرا في فيلم "دادي هوم 2" وفيلم "دراغد أكروس كونكريت."

ولد ميل جيبسون في بيكسكيل-نيويورك، في الثالث من يناير (كانون الثاني) عام 1956، وانتقل في شبابه ليعيش في أستراليا وامتهن التمثيل السينمائي، وبعد ظهوره في سلسلتي الأفلام Mad Max و Lethal Weapon، لعب دور البطولة في الفيلم الذي قام بإخراجه Brave heart وحصل فيما بعد على الأوسكار، كما قام بإخراج فيلم الأكشن التاريخي Apocalypto والفيلم الدرامي عن الحرب العالمية الثانية Hacksaw Ridge، الذي رشحه لجائزة الأوسكار كأفضل إخراج.

ويعد ظهوره الأول في الفيلم الأمريكي "ذا ريفر" عام 1984 نجاحا كبيرا، حيث ترشح الفيلم لأربع جوائز أوسكار، وعاد بعدها إلى أستراليا عام 1985 ليكمل ثلاثية الفيلم Mad Max إلى جانب تينا تورنر.