ألقى الحبل على الغارب

هذا التعبير بحكم التركيب والمجاز خرج عن معناه الأصلي كما يظهر من كلماته إلى معنى آخر بلاغي مصطلح عليه فإذا قلت: تركت له الحبل على الغارب فإن معناه تركت له حريَّة التصرّف كما يشاء من غير مراقبة أو متابعة أي أنَّه صار تعبيرا اصطلاحيّا والأصل فيه أنَّ العرب كانوا إذا أرادوا إرسال الناقة للرعي ألقوا حبلها على الغارب أي على ظهرها، لا يتركونه ساقطا فيمنعها الرعي، ثم جرى هذا القول مجرى المثل وشاع استعماله وأصبح يستشهد به على الحريَّة المطلقة في التصرف دون متابعة. قال النمر بن تَوْلَب:

فلمّا عصيت العاذلين فلم أُطِع

مقالتهم، أَلْقَوا على غاربي حبلي