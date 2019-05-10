هيلدر: وعدت الدبل وليس النصر

بين البرتغالي هيلدر كريستوفاو، مدرب فريق الاتفاق لكرة القدم، أن مباراة الهلال ضمن الجولة الـ29 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، تعد صعبة جدا، وقال "الأزرق يمر بانخفاض المستوى، بسبب تغيير المدربين ولكن هذا لا يعني أنه سيكون خصما سهلا، في الواقع لقد ظهروا بمستويات كبيرة مع المدرب البرتغالي جيسوس، كان يقدم كرة قدم مختلفة وتكتيكية من أعلى طراز، ومع الكرواتي زوران ماميتش، تعرض الفريق لخسائر أدت لانخفاض مستواه لخوضه كثيرا من المباريات في وقت واحد، ولم يحظ الأخير بالوقت الكافي لتجهيز المجموعة".

وأضاف "حضرت للاتفاق لكي أحصد النقاط ولا تهمني الظروف، تركيزنا على الفريق وكيف نؤدي بشكل جيد للمباراة، في كرة القدم ليس هناك وعود، تركيزنا على الهلال فقط، أعتقد أن اللاعبين لديهم الثقة بالذي نطمح إليه، ولن أوعد أحدا في هذه اللحظة والجميع سيرى ماذا سيقدمه هيلدر في نهاية الموسم".

وتابع "وجدت هنا للاتفاق وليس للنصر، عندما حضرت وعدت خالد الدبل رئيس الاتفاق، بأن أظفر بنقطة على الأقل، لكي يبقى الفريق بشكل رسمي"، مشيرا إلى أنه لم يتعهد لنادي النصر، بالفوز على الهلال حتى يتيح للأصفر التتويج بلقب الدوري، وقال "أعمل للاتفاق فقط لأنني مدرب أبحث عن الفرصة الجيدة لي، النصر كان قصة جميلة والآن أعيش قصة أخرى أبحث أن تكون أجمل".

وأكد هيلدر أن 20 يوما ليست كافية، لكي يطبق نهجه بشكل كامل، وقال "معرفتي بلاعبي الاتفاق الجيدة خدمتني في هذا التوقيت، سبق أن لعبت ضدهم في أول مباراة لي مع النصر، أعلم أنهم يمتلكون عناصر جيدة، كان يفترض أن يكون الاتفاق في مركز أفضل، ولكن هذا يحدث في عالم كرة القدم".

في المقابل، قال المهاجم التونسي فخر الدين بن يوسف "الهلال يبحث عن لقب ولكن نحن سنقاتل لكي نحصد نقاط المباراة، نتطلع لإرضاء إدارة النادي والجماهير من خلال المباراتين المقبلتين، وأنا جاهز للمشاركة".