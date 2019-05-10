«المحاور» تحرج فيتوريا

تضاءلت حظوظ عبدالله الخيبري لاعب فريق النصر لكرة القدم في دخول معسكر فريقه استعدادا لمواجهة الحزم غدا ضمن الجولة الـ29 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين بسبب عدم جاهزيته الطبية.

وسيخضع اللاعب اليوم لاختبار أخير للتأكد من إمكانية المشاركة من عدمها حيث يغيب أيضا البرازيلي بيتروس بسبب تراكم البطاقات ما سيضع المدرب البرتغالي فيتوريا في حرج (المحاور) حيث ركز المدرب على الثنائي عبدالعزيز الجبرين وعبدالرحمن الدوسري ليكونا بديلا عن الخيبري وبيتروس، فيما أعطى الجهاز الطبي الضوء الأخضر للمغربي نور الدين أمرابط للمشاركة في اللقاء المقبل بعد أن تماثل للشفاء من التمزق الذي تعرض له في لقاء الاتحاد ضمن كأس الملك.

فنيا، ركز فيتوريا، في مران الأمس على الجوانب التكتيكية التي سينتهجها في اللقاء من خلال مناورة كروية طبق من خلالها عددا من الجمل التكتيكية.

من جهة ثانية، أودعت إدارة النصر أمس راتب مارس لجميع اللاعبين تحفيزا قبل لقاء الحزم على أن تصرف اليوم 60 ألف ريال لكل لاعب مكافآت الفوز والتأهل إلى دور الـ16 في دوري أبطال آسيا.