وول ستريت تهبط مع انتظار نتيجة محادثات التجارة بين أمريكا والصين

هبطت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأمريكية اليوم الخميس قبيل جولة حاسمة من مفاوضات التجارة بين الولايات المتحدة والصين، رغم أنها قلصت خسائرها بشكل كبير بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن من المحتمل الوصول إلى اتفاق هذا الأسبوع.

وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول في بورصة وول سرتيت منخفضا 138.97 نقطة، أو 0.54 بالمئة، إلى 25828.36 نقطة بينما تراجع المؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقا 8.70 نقطة، أو 0.30 بالمئة، ليغلق عند 2870.72 نقطة.

وأغلق المؤشر ناسداك المجمع منخفضا 32.73 نقطة، أو 0.41 بالمئة، إلى 7910.59 نقطة.