47.9 مليار ريال رؤوس أموال 943 مصنعا تحت الإنشاء في المملكة بنهاية الربع الأول

بلغ إجمالي عدد المصانع التي لا زالت في طور الإنشاء في المملكة بنهاية الربع الأول من العام الجاري، 943 مصنعا، برؤوس أموال تصل قيمتها إلى نحو 47.9 مليار ريال.

وبحسب تقرير صادر عن وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية - اطلعت "الاقتصادية" عليه -، فإن تلك المصانع تتوزع إلى ثلاث فئات "وطني، ومشترك، وأجنبي"، إذ بلغ عدد المصانع الوطنية نحو 840 مصنعا برؤوس أموال تصل إلى 23.67 مليار ريال.

بينما "المشترك" يبلغ 50 مصنعا برؤوس أموال تصل إلى نحو 23.48 مليار ريال، في حين "الأجنبي"، يبلغ 53 مصنعا برؤوس أموال 773 مليون ريال.

وبحسب المناطق، فإن عدد المصانع في منطقة الرياض بلغ 453 مصنعا بحجم رؤوس أموال 12.26 مليار ريال، بينما بلغ عددها في منطقة مكة المكرمة 135 مصنعا بحجم رؤوس أموال 10.37 مليار ريال، في حين وصل في المنطقة الشرقية إلى 90 مصنعا برأسمال 7.44 مليار ريال، وجيزان بـ41 مصنعا برؤوس أموال 9.97 مليار ريال.

أما منطقة المدينة المنورة فبلغت رؤوس أموال المصانع فيها التي لا زالت تحت الإنشاء 5.4 مليار ريال، بعدد 55 مصنعا، بينما في منطقة حائل بلغ عدد المصانع 22 برؤوس أموال 847.6 مليون ريال، والقصيم 32 مصنعا برؤوس أموال 559.9 مليون ريال.

أما منطقة تبوك فبلغ عدد مصانعها 12 بحجم رؤوس أموال 300 مليون ريال، ومنطقة عسير 45 مصنعا برؤوس أموال 221 مليون ريال، والجوف 25 مصنعا برؤوس أموال 188 مليون ريال، في حين منطقة الحدود الشمالية عشرة مصانع برؤوس أموال 143.6 مليون ريال، والباحة تسعة مصانع برؤوس أموال 116 مليون ريال، ونجران 14 مصنعا برؤوس أموال 71.8 مليون ريال.

ووفقا للتقرير، عدت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، منطقة الرياض الأولى في نسبة عدد المصانع بـ48 في المائة من إجمالي المصانع تحت الإنشاء في المملكة، تليها منطقة مكة المكرمة بنسبة 14.3 في المائة، فمنطقة الشرقية بنسبة 9.5 في المائة والمدينة المنورة بـ5.8 في المائة، فمنطقة عسير بـ4.8 في المائة، والمناطق الأخرى مجتمعة بنسبة 17.5 في المائة.

وعلى مستوى رؤوس الأموال، فتستحوذ منطقة الرياض على 25.6 في المائة، تليها مكة المكرمة بنسبة 21.7 في المائة، وجيزان بـ20.8 في المائة، فالشرقية بنسبة 15.5 في المائة، ثم المدينة المنورة بـ11.3 في المائة، والمناطق الأخرى بنسبة 5.1 في المائة.