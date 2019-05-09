حلم مخترع الشبكة العنكبوتية: إعادة اختراعها بالتنظيف

يمكن اعتبار اختراع الشبكة العنكبوتية العالمية إنجازا رائعا بدرجة تكفي لروعته أن الاستمرار مدى الحياة. على أن للسير تيم بيرنرز لي مؤسس الشبكة طموحا آخر: إعادة اختراعها.

قبل 30 عاما، صمم السير تيم جزءا كبيرا من البنية المعمارية لعصر المعلومات الحالي، على نحو يضمن أن تكون الشبكة مفتوحة ومجانية ومتاحة للجميع.

أدى إنشاء هذه الواجهة سهلة الاستخدام مع الإنترنت إلى انفجار مذهل في التواصل والإبداع، وتغيير عالمنا بطرق لا تحصى.

يتمتع نحو أربعة مليارات شخص الآن بوصول شبه فوري إلى مزيد من المعلومات أكثر ما كان يمكن أن يدور في خيال أجدادهم.

في السنوات الأخيرة، اتخذت الشبكة منعطفا مظلما، في الوقت الذي تسعى فيه مصالح الشركات والدول ومصالح المجرمين إلى استغلال انفتاحها الجذري.

عصر المعلومات الذي نعيش فيه، الذي لا يزال يعد بكثير، تشوه بسبب ظهور رأسمالية المراقبة والتلاعب الانتخابي والجريمة الإلكترونية.

يشعر السير تيم بالحزن المتزايد على الطرق التي تحول بها اختراعه إلى "محرك لعدم المساواة والانقسام"، كما يصفه.

أصبح إصلاح هذه الظاهرة الناشئة "المعادية للإنسان" أولوية ملحة لحياته، في الوقت الذي يصبح فيه باقي الناس غير المتصلين بالشبكة في العالم اليوم والأجيال المقبلة، متصلين عبر شبكة الإنترنت خلال عقود.

يقول السير تيم، في مقابلة أجريت معه عبر خط سادت فيه الخشخشة من أستراليا: "أنشأنا بالتأكيد جميع أنواع الأشياء الرائعة على شبكة الإنترنت.

بالنظر إلى الوراء في السنوات القليلة الماضية، ندرك أن هناك كثيرا من الخلل في المجتمع.

يجري التلاعب بالناس للتصويت ضد أفضل مصالحهم الخاصة. أسس الديمقراطية مهددة" على حد قوله.

السؤال الحاسم الذي يواجه جميع مجتمعاتنا هو ما إذا كانت عيوب الإنترنت هي خلل مؤقت يمكن إصلاحه أو سمة دائمة يمكن، في أحسن الأحوال، احتواؤها.

السير تيم، المهوس بالكمبيوتر كعادته، مقتنع بأن هناك حلا تكنولوجيا. هدفه الآن هو إصلاح الخلل وبناء شبكة أكثر احتراما وقوة بحيث تلبي احتياجاتنا الإنسانية الحقيقية.

منذ عام 2015، يعمل السير تيم مع فريق صغير من علماء الكمبيوتر في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا على تصميم منصة بيانات جديدة تسمى سوليد Solid (الاسم مستمد من عبارة بالإنجليزية تعني "بيانات مترابطة اجتماعيا"). في العام الماضي، أعلن عن إطلاق شركة إنربت Inrupt، وهي شركة ربحية تهدف إلى تشغيل سوليد.

الآلاف من المبرمجين في 26 بلدا يجربون 50 ألف مخزن للبيانات الشخصية PODs على الإنترنت على منصة سوليد. تتعاون الشركة أيضا مع بعض الشركاء الأكبر حجما، بما في ذلك شركة اتصالات هندية وخدمة الصحة الوطنية في بريطانيا، لاستكشاف كيفية تكوين "سوليد" على نطاق واسع.

تحقيقا لهذه الغاية، استهدفت شركة إنربت إكمال جمع المال بملايين الدولارات، ما يتيح لها إطلاق منتج للمستخدمين بحلول نهاية العام. بحسب اللغة الفنية المتخصصة، تهدف الشركة إلى "إعادة اللا مركزية" إلى الشبكة، وإعادة ملكية البيانات إلى المستخدمين الذين يقومون بإنشائها وتمكينهم من إعطاء موافقة للآخرين للوصول إليها.

يقول السير تيم، "تحل منصة سوليد بعض المشكلات في وقت واحد لأنها تشكل تحولا في النموذج الإرشادي. إذا كان عليك اختيار نموذج معين، فسيكون ذلك، إعطاء الناس السيطرة الكاملة على بياناتهم".

التحديات المتمثلة في التوسع في حجم منصة سوليد تثبط العزيمة، على أقل تقدير. الشركات والحكومات لها مصالح راسخة قوية في الحفاظ على النظام البيئي الحالي للبيانات؛ فقد أنشأ مليارات المستخدمين حياتهم حول خدمات مجانية ومريحة؛ والمطالب التكنولوجية والمالية لإطلاق منصة بديلة هي هائلة.

يقول الأصدقاء إن عالم الكمبيوتر البالغ من العمر 63 عاما يشعر بطاقة قوية بفعل مهمته الأخيرة. يقول السير تيم، "إنه علم الصواريخ. وهو يتطلب حذقا ومهارة.

يمكن أن تنفجر الأشياء في وجهك. إلا أننا نعرف كيف نطلق الصواريخ في السماء. يجب أن نكون قادرين على بناء شبكات اجتماعية بناءة".

بالنظر إلى ما حدث على مدار العقود الثلاثة الماضية، فإن أصول شبكة الإنترنت تبدو الآن وكأنها تعود إلى أصول بعيدة مغرقة في القدم.

في عام 1989، كان السير تيم يعمل في سويسرا كمهندس برمجيات في سرن Cern، أكبر مختبر لفيزياء الجسيمات في العالم.

ونتيجة مواصلة عمله الدؤوب على كمبيوتر نكست NeXT، ابتكر فضاء للمعلومات على الإنترنت يمكن من خلاله التعرف على الوثائق بواسطة محددات مواقع الموارد (URLs)، وتوصيلها بواسطة روابط النص التشعبي، ما يتيح سهولة التنقل بين الصفحات.

في كتابه المعنون: حياكة الشبكة Weaving The Web، قارن بين الجهد المطلوب لإطلاق الشبكة مع الجهد المطلوب لسباق الزلاجات: على كل شخص أن يضغط بقوة لفترة طويلة على ما يبدو، ولكن بمجرد أن يتزايد الزخم المتراكم، يمكن للجميع القفز على متن الزلاجة والاستمتاع بالمشوار.

كان التسارع الحاسم في تطوير الويب هو قرار السير تيم غير الأناني بعدم تسجيل براءة اختراعه، وربما تفويت الفرصة لكسب مليارات الدولارات في هذه العملية، عبر إبقاء الفضاء الإلكتروني مفتوحا وغير خاضع لحقوق الملكية.

على حد تعبير الكاتب العلمي جيمس جلايك، فإن الشبكة هي "براءة اختراع لم تكن قط".

نتيجة لذلك، توسع الفضاء الإلكتروني بسرعة مذهلة. يوجد الآن نحو من 4.2 مليار مستخدم للإنترنت حول العالم، يمكنهم الوصول إلى ملياري موقع، وفقا لأحدث البيانات المتغيرة باستمرار من موقع internetlivestats.com.

يجادل إيان جولدين، أستاذ العولمة والتنمية في جامعة أكسفورد والمؤلف المشارك لكتاب "عصر الاستكشاف"، بأن التبني الجماعي لشبكة الإنترنت لا يمكن مقارنته إلا باختراع المطبعة في أوروبا في القرن الخامس عشر، وتأثيرها الثوري على التواصل.

فتح وصول الشبكة حقبة جديدة من وفرة المعلومات، والتوزيع الرخيص، والتنوع الجذري والمشاركة الواسعة، كما يقول، وهذا يشبه عصر النهضة الجديد.

يقول جولدين: "شبكة الإنترنت ضخمة وإيجابية للبشرية. وهي ثورية مثل مطبعة جوتنبرج، في تحويل الطريقة التي تتشكل بها الأفكار ويتم تبادلها.

لا يمكنني التفكير في تكنولوجيا أخرى على مدار الـ30 عاما الماضية، التي غيرت كثيرا هذا العدد الكبير من الناس بهذه السرعة الكبيرة" حسبما أضاف.

ساعد الاعتماد الواسع على المطبعة في أوروبا وانتشار الأفكار على نطاق واسع في تحويل واحدة من أكثر المناطق المتخلفة في العالم إلى مركز رائد للابتكار.

يقول جولدين، "يحدث هذا الآن على نطاق أوسع بكثير من خلال شبكة الإنترنت، ما يمكن الناس من جميع أنحاء الكوكب من التعلم من بعضهم بعضا. بإمكان راقصات الهيب هوب في هارلم الآن تعلم الحركات من راقصات الهيب هوب في شنغهاي" وقس كل شيء قابل للتعلم، على ذلك.

ثورات التواصل تمكن الأفكار السيئة من الانتشار بنفس السرعة التي تنتشر بها الأفكار الجيدة.

يقول جولدين، "أدت مطبعة جوتنبرج إلى انفجار العبقرية، لكنها أدت أيضا إلى 200 عام من الحروب الدينية، ونشرت أفكار سوفونا رولا الفلورنسي، واصفا هذا الشخص الخبير والمثير للفتن والقلاقل بأنه "ترمب أو بوتين القرن الخامس عشر" من حيث إعادة صياغة الوضع العالمي.

يتمثل طموح شركة إنربت في زيادة الجوانب الإيجابية للشبكة إلى الحد الأقصى مع تقليل جوانبها السلبية إلى الحد الأدنى.

يقول جون بروس، الرئيس التنفيذي لشركة إنربت، إن منصة سوليد ستخلق فوائد ملموسة لجميع الدوائر الثلاث الكبرى على شبكة الإنترنت: المستخدمين وشركات تزويد الخدمات والمبرمجين.

سوف يتمتع المستخدمون، كما يقول، بمزيد من الخصوصية والوظائف من خلال دمج جميع خدماتهم الرقمية بشكل أكثر أمانا على أجهزتهم. ويمكن لمقدمي الخدمات التركيز على ما يفعلونه بشكل جيد، مثل بيع الأحذية، بدلا من القلق بشأن الأشياء التي يمارسونها بها بشكل سيء، مثل إدارة البيانات.

وسيكون بمقدور المبرمجين تصميم التطبيقات لتحقيق المنفعة المباشرة للمستخدمين، بدلا من شركات التكنولوجيا والمعلنين الذين يقفون وراءهم.

يرى بروس إن، "منصة سوليد تعطينا جميعا الحرية بشكل ضخم، وهذا هو السبب في أهميتها بالنسبة للشبكة". يقول بعض الناس إننا نقلب الشبكة رأسا على عقب. نود الاعتقاد بأننا نقلبها بالطريقة الصحيحة ونجعل رأسها إلى الأعلى. نظام إنربت لا يشجع فقط هذا النظام البيئي الجديد ولكنه يقوده".

السير تيم يضع قواعد معمارية جديدة حول كيفية عمل الأشياء عبر الإنترنت.

ويقول، "في الوقت الحالي، هو فريق من الأشخاص الذين لديهم رؤية لبذل جهود منسقة جدا للقيام بالأشياء بطريقة مدروسة للغاية، حتى نتأكد من أن هذا الأمر يتصرف على النحو الذي نريد وله التأثير الذي يعد به".

إذا تمكنت شركة إنربت من تنفيذ الأمور على الوجه السليم، فإن السير تيم يعتقد أن منصة يمكن أن تساعد في إطلاق موجة جديدة من الابتكار، حيث يستفيد المطورون من التدفق الأكثر حرية للبيانات القيمة.

"إذا كنت تدفع لأحد المبرمجين لعمل تطبيقات موثوق بها، أو كنت تستخدم تطبيقات مفتوحة المصدر فإن ذلك لن يعلن عنك، أو ينصب كمينا لك، أو يصرف انتباهك، عندها ستشعر بثقة أكبر نحوهم وستمنحهم إمكانية الوصول إلى مزيد من البيانات" على حد قوله.

وأضاف، "أعتقد أننا سنكون قادرين على استخدام تطبيقات قوية للغاية يمكنها الوصول إلى جميع بياناتنا. سنكون قادرين على مشاركة أي شيء نريده مع أي شخص. يمكنني مشاركة سجلاتي الطبية في المستشفى مع طبيبي، ويمكنني مشاركة الصور مع قريبي".

يبدو أن الاحتمالات مكدسة ضد السير تيم وفريق سوليد. أولا هم يراهنون ضد التهاون، ويفترضون أن المستخدمين يهتمون بما يكفي لدفع ثمن التطبيقات الموثوق بها، وقضاء بعض الوقت في إدارة إعدادات البيانات الخاصة بهم. ثانيا يراهنون ضد المصالح الراسخة التي لم تكن موجودة عند إنشاء الشبكة، لأول مرة.

يقول خبير رقمي، "ربما يكون من الممكن إنشاء شبكة نظيفة. هناك عدد كبير يفوق الحد من المصالح القوية والفاسدة للدول والشركات العازمة على إبقاء الشبكة على قذارتها".

إذا أفلح السير تيم فعلا في تثوير الاتصالات العامة للمرة الثانية، فإن أحدث إنجازاته ربما سيعد في أهمية ودلالة إنجازه الأول. أحد الأوصاف التي تنطبق أفضل انطباق على طموح السير تيم هو أنه "جريء".