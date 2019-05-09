200 مليار دولار إصدارات سوق السندات الخضراء المتوقعة في 2019

كشفت وكالة "موديز" في تقرير أمس أن إصدار السندات الخضراء بلغ 47.2 مليار دولار على مستوى العالم في الربع الأول من العام الجاري، في رقم قياسي جديد للربع الأول وبزيادة 40 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وبحسب "رويترز"، فإن هذا يعني أن السوق تتجه صوب تحقيق توقعات "موديز" لإصدارات قيمتها 200 مليار دولار في العام الجاري.
والسندات الخضراء هي من أدوات الدخل الثابت وتستخدم لجمع التمويل للمشاريع ذات المنفعة البيئية.
وقال التقرير إن الزيادة تحققت رغم انخفاض بنسبة 3.2 في المائة في إصدارات السندات عموما بالربع الأول.
وأكد التقرير أن السندات الخضراء لا تشكل سوى 2.5 في المائة من سوق السندات العالمية لكن من المتوقع أن تواصل تعزيز حصتها.
يشار إلى أن السندات الخضراء تحمل في طياتها مزايا مهمة للغاية تصب في النهاية لمصلحة الحد من الانبعاثات في المستقبل، وخدمة التوجه العالمي في خفض الكربون وتعزيز مشاريع الطاقة المتجددة، وفقا لما قالته نائبة رئيس مجموعة البنك الدولي والمبعوث الخاص المعني بتغير المناخ راشيل كايت.
وجمع البنك الدولي أكثر من 13 مليار دولار من الفترة 2008 حتى 2018، من خلال ما يقرب من 150 سندا أخضر بعشرين عملة لمستثمرين ومؤسسات استثمارية حول العالم.
وفي نهاية السنة المالية 2018، كان هناك 91 مشروعا مستحقا للتمويل بالسندات وتعهدات بإجمالي 15.4 مليار دولار. من هذه التعهدات، تم تخصيص 8.5 مليار من إيرادات السندات الخضراء وصرفها لدعم المشاريع في 28 بلدا، و6.8 مليار أخرى في طريقها للصرف.
كما أصدرت الصين ما قيمته 31.2 مليار دولار أمريكي من السندات الخضراء العام الماضي، لتبقى ثاني أكبر سوق للسندات الخضراء في العالم.
وشهد إصدار عام 2018 زيادة بنسبة 33 في المائة مقارنة بالعام السابق، وفقا لتقرير سنوي حول سوق السندات الخضراء في الصين، صدر بالاشتراك بين شركة الإيداع والقيد المركزي الصيني ومبادرة السندات المناخية.
وواصلت المؤسسات المالية تبوؤها أكبر حصة من الإصدار، حيث استحوذ البنك الصناعي على 23 في المائة من إجمالي إصدارات العام الماضي، ليصبح بذلك أكبر مصدر في الصين وثاني أكبر منتج في العالم، حسب التقرير.
واجتذب قطاع النقل المنخفض الكربون 33 في المائة من صناديق الاستثمار التي جمعت من السندات الخضراء، وهي أكبر حصة في الصين، يليها قطاع الطاقة بنسبة 28 في المائة.
وتم إصدار ما يقرب من ثلاثة أرباع السندات الخضراء المحلية والتداول في سوق السندات بين المصارف في البلاد.
وكانت الصين قد أعلنت عن خطة في عام 2016 لإنشاء آلية وطنية للتمويل الأخضر، لتصبح بذلك أول دولة في العالم تقوم بهذه الخطوة. كما ساعدت على دفع التمويل الأخضر ليتم تضمينه في جدول أعمال مجموعة العشرين.
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