الأسهم الأمريكية تبدأ تداولاتها على تراجع

تراجعت الأسهم الأمريكية عند الافتتاح اليوم مع تركز الأنظار على اجتماع هام بين الولايات المتحدة والصين قد يقرر مصير اتفاق تجارة طال انتظاره حتى مع قُرب فرض رسوم جمركية جديدة على السلع الصينية.

وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي 88.48 نقطة بما يعادل 0.34 بالمئة إلى 25878.85 نقطة، وتراجع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 19.58 نقطة أو 0.68 بالمئة ليفتح عند 2859.84 نقطة، وهبط المؤشر ناسداك المجمع 90.11 نقطة أو 1.13 بالمئة إلى 7853.21 نقطة.