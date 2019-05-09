عجز تجارة السلع الأمريكي مع الصين ينخفض لأدنى مستوى في 5 أعوام

انخفض عجز تجارة السلع الأمريكي مع الصين، أحد محاورة شعار "أمريكا أولا" لإدارة ترمب، إلى أدنى مستوى في خمسة أعوام في مارس في ظل ارتفاع صادرات مثل فول الصويا.

وقالت وزارة التجارة اليوم إن عجز تجارة السلع مع الصين، وهو من القضايا ذات البعد السياسي الحساس، انخفض 16.2 بالمئة إلى 20.7 مليار دولار ليسجل أدنى مستوى منذ مارس 2014، بينما انخفضت الواردات من ثاني أكبر اقتصاد في العالم 6.1 بالمئة. وقفزت الصادرات إلى الصين 23.6 بالمئة في مارس.

وارتفع العجز التجاري الكلي 1.5 بالمئة إلى 50 مليار دولار. وجرى تعديل بيانات فبراير بشكل طفيف لتظهر تراجع الفجوة التجارية إلى 49.3 مليار دولار بدلا من 49.4 مليار دولار كما كان معلنا من قبل.

وتوقع خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم اتساع العجز التجاري إلى 50.2 مليار دولار في مارس. وارتفع عجز تجارة السلع 0.7 بالمئة إلى 72.4 مليار دولار في مارس. وكانت بيانات التجارة متقلبة في الأشهر القليلة الماضية في ظل تذبذب الصادرات والواردات بسبب نزاعات الولايات المتحدة مع الشركاء التجاريين ولاسيما الصين.

وعند التعديل في ضوء التضخم، يزيد العجز الكلي لتجارة السلع 0.5 مليار دولار إلى 82.1 مليار دولار في مارس.