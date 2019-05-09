"المركزي المصري": التضخم الأساسي يتراجع إلى 8.1% في أبريل

قال البنك المركزي المصري اليوم إن معدل التضخم الأساسي تراجع إلى 8.1 بالمئة على أساس سنوي في أبريل من 8.9 بالمئة في مارس.

لا يتضمن التضخم الأساسي سلعا مثل الفاكهة والخضراوات بسبب التقلبات الحادة في أسعارها.

وفي وقت سابق اليوم، قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن انخفض إلى 13 بالمئة على أساس سنوي في ابريل نيسان من 14.2 بالمئة في مارس.