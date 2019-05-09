5 كفاءات سعودية تحوز وسام مجلس التعاون للخدمة المدنية والتنمية الإدارية

حازت خمس كفاءات سعودية على وسام مجلس التعاون للخدمة المدنية والتنمية الإدارية، في إطار فعاليات لاجتماع السادس عشر لأصحاب المعالي والسعادة وزراء ورؤساء أجهزة الخدمة المدنية والتنمية الإدارية لدول مجلس التعاون، الذي أقيم في مسقط الأسبوع الماضي.

والكفاءات السعودية التي تم تكريمها: سعود بن أحمد الحقيل مستشار ومدير تطوير الموارد البشرية في وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وحسين بن ناصر الشريف وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون الحج، وعادل بن عبد الله اليوسف وكيل وزارة الخدمة المدنية للأنظمة واللوائح، ومحمد بن مكني البقمي المشرف العام على مركز الوثائق والمحفوظات في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ونايف بن هليل العتيبي مدير تطوير الموارد البشرية في وزارة الإسكان.

وقد أقيم الاحتفال بمباركة من السطان قابوس بن سعيد سلطان عمان رئيس المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته الحالية، وبرعاية وحضور صاحب السمو فهد بن محمود آل سعيد، نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، ومشاركة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون، وحضور وزراء ورؤساء أجهزة الخدمة المدنية بدول المجلس، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين في سلطنة عُمان، وسفراء الدول المعتمدين لدى السلطنة عُمان.

وأكد الشيخ خالد بن عمر بن سعيد المرهون وزير الخدمة المدنية بسلطنة عُمان أن تقدير الشخصيات المكرمة وإبراز منجزاتها وتكريمها هو أبلغ وفاء وشكر وعرفان لها، وتشجيعاً لها ولغيرهم من القيادات الإدارية والموظفين، لبذل المزيد من الجهد والعطاء، معربا عن خالص التهاني والتبريكات للمكرمين وللمكرمات.

كما ألقى الأمين العام لمجلس التعاون كلمة أكد فيها أن تكريم الكفاءات بقطاعات الخدمة المدنية بدول مجلس التعاون الذي انطلقت فكرته من الاجتماع الخامس عشر للجنة وزراء ورؤساء أجهزة الخدمة المدنية بدول مجلس التعاون يعد مبادرة كريمة من اللجنة تقديراً وعرفانا بجهود الكفاءات الإدارية في قطاعات الخدمة المدنية بدول مجلس التعاون.