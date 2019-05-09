"حساب المواطن" : 2.5 مليار ريال لمستفيدي الدفعة الثامنة عشرة

أودع برنامج حساب المواطن اليوم 2.5 مليار ريال مخصص دعم لمستفيدي الدفعة الثامنة عشرة لشهر مايو من العام الجاري حيث بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 14.5 مليون ريال فيما بلغت نسبة المستفيدين المستوفين لشروط الأهلية والاستحقاق في هذه الدفعة 83% متخطيًا عددهم حاجز الـ 12.3 مليون مستفيد وتابع فيما بلغ إجمالي المدفوعات منذ انطلاق البرنامج وحتى الدفعة الحالية أكثر من 42.5 مليار ريال بينما بلغ مجموع المدفوعات بأثر رجعي لـ 18 دفعة أكثر من 333 مليون ريال.

وأوضح سلطان القحطاني المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن أن 44% من إجمالي المستفيدين تحصلوا على الاستحقاق الكامل بمتوسط دعم بلغ 1000 ريال للأسرة الواحدة. مبينا بأن أرباب الأسر المستفيدين من البرنامج تجاوزوا 2.2 مليون مستفيداً بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.6 مليون مستفيد فيما بلغ عدد المستقلين المستوفين لشروط الأهلية والاستحقاق في دفعة شهر مايو أكثر من 1.4 مليون مستفيد.

ونوه المتحدث الرسمي بأن فريق الدعم في مركز الاتصال يرحبون باستفسارات المستفيدين ويستقبلونها خلال شهر رمضان المبارك من الأحد إلى الخميس بدءا من الساعة الـ 10 صباحا حتى الـ 3 عصرا ومن الساعة الـ 8 مساء إلى الـ 1 صباحا كما يرحب فريق التواصل باستقبال أي استفسار على مدار الساعة وذلك من خلال حساب خدمة العملاء (@Citizen_care). مشددا على أهمية تحديث بيانات ودخل المستفيد الرئيسي والتابعين بشكل صحيح ودقيق عند وجود أي تغيير موضحًا بأنه يمكن للمستفيدين الإضافة والتعديل على البيانات أو الدخل في حال طرأ أي تغيير من خلال الرابط (portal.ca.gov.sa) وذلك لتفادي عدم الاستحقاق في الدفعة القادمة.