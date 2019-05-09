موديز: إصدار السندات الخضراء يزيد إلى 47.2 مليار دولار في الربع الأول من 2019

قالت موديز في تقرير اليوم الخميس إن إصدار السندات الخضراء بلغ 47.2 مليار دولار على مستوى العالم في الربع الأول من العام الحالي، في رقم قياسي جديد للربع الأول وبزيادة 40 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

يعني هذا أن السوق تتجه صوب تحقيق توقعات موديز لإصدارات قيمتها 200 مليار دولار في العام الحالي.

والسندات الخضراء هي من أدوات الدخل الثابت وتستخدم لجمع التمويل للمشروعات ذات المنفعة البيئية.

وقال التقرير إن الزيادة تحققت رغم انخفاض بنسبة 3.2 بالمئة في إصدارات السندات عموما بالربع الأول.

وأضاف التقرير أن السندات الخضراء لا تشكل سوى 2.5 بالمئة من سوق السندات العالمية لكن من المتوقع أن تواصل تعزيز حصتها.