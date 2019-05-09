تراجع مبيعات "أودي" بنسبة 12.8% خلال شهر أبريل الماضي

أعلنت شركة أودي الألمانية لصناعة السيارات اليوم الخميس تراجع مبيعاتها خلال شهر نيسان/أبريل الماضي.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن المبيعات تراجعت بنسبة 12.8% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.

وبلغت المبيعات خلال الشهر الماضي 140300 سيارة.

وقالت الشركة إن مبيعاتها في ألمانيا تراجعت بنسبة 5ر10% لتسجل 23893 سيارة.

في حين انخفضت المبيعات في أمريكا والصين بنسبة 4ر21% و 5ر11% على التوالي.

