أعلنت شركة أودي الألمانية لصناعة السيارات اليوم الخميس تراجع مبيعاتها خلال شهر نيسان/أبريل الماضي.
وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن المبيعات تراجعت بنسبة 12.8% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.
وبلغت المبيعات خلال الشهر الماضي 140300 سيارة.
وقالت الشركة إن مبيعاتها في ألمانيا تراجعت بنسبة 5ر10% لتسجل 23893 سيارة.
في حين انخفضت المبيعات في أمريكا والصين بنسبة 4ر21% و 5ر11% على التوالي.
تراجع مبيعات "أودي" بنسبة 12.8% خلال شهر أبريل الماضي
أعلنت شركة أودي الألمانية لصناعة السيارات اليوم الخميس تراجع مبيعاتها خلال شهر نيسان/أبريل الماضي.
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