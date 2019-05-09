فاو: أسعار الغذاء العالمية ترتفع في أبريل وتوقع زيادة إنتاج الحبوب

قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) اليوم الخميس إن أسعار الغذاء العالمية ارتفعت نحو 1.5 بالمئة في أبريل بفعل قفزة في أسعار اللحوم ومنتجات الألبان مما طغى على تأثير انخفاض أسعار الحبوب.

وأصدرت المنظمة أول توقعاتها لإنتاج الحبوب العالمي للعام الحالي والتي تكهنت فيها بإنتاج قياسي في 2019 بعد تراجع في 2018.

وسجل مؤشر الفاو لأسعار الغذاء، الذي يقيس التغيرات الشهرية لسلة من الحبوب والزيوت النباتية ومنتجات الألبان واللحوم والسكر، 170.1 نقطة في الشهر الماضي مقارنة مع مستوى معدل بالزيادة عند 167.5 نقطة في مارس آذار.

وكانت القراءة السابقة لشهر مارس آذار عند 167.0 نقطة.

وسجل المؤشر في أبريل نيسان أعلى مستوياته منذ يونيو حزيران الماضي لكنه مازال أقل نحو 2.3 بالمئة عن مستواه قبل عام.

وقفز مؤشر الفاو لأسعار منتجات الألبان 5.2 بالمئة مقارنة مع مارس آذار في رابع زيادة شهرية على التوالي بفعل الطلب القوي على واردات الزبد والحليب المجفف كامل الدسم والجبن.

وارتفع مؤشرا أسعار السكر والزيوت النباتية لكن مؤشر أسعار الحبوب انخفض 2.8 بالمئة في الشهر الماضي في رابع انخفاض على التوالي حيث قاد القمح موجة الانخفاض بعدما أثرت توقعات بوفرة الإنتاج في العام الحالي على الأسعار.

وفي أول توقعاتها للعام الحالي توقعات الفاو أن يسجل إنتاج الحبوب مستوى قياسيا مرتفعا عند 2.722 مليار طن بزيادة 2.7 بالمئة عن مستويات العام الماضي عندما انخفض الإنتاج.

وقالت فاو "من بين الحبوب الرئيسية، سيسهم القمح والذرة والشعير بأكبر قدر في زيادة إنتاج الحبوب، بزيادات إنتاج سنوية متوقعة عند 5.0 و2.3 و5.4 بالمئة على الترتيب".

ومن المتوقع استقرار إنتاج الأرز العالمي إلى حد كبير.