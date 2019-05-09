الين يرتفع لأعلى مستوى في 3 أشهر بفعل مخاوف الرسوم الأمريكية

ارتفع الين الياباني لأعلى مستوى في ثلاثة أشهر مقابل الدولار اليوم الخميس في الوقت الذي يقبل فيه المستثمرون على العملة التي تُعتبر ملاذا آمنا بفعل المخاوف من احتمال تصاعد النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين.

وتبدأ محادثات تجارية تمتد ليومين في واشنطن اليوم ويترقب المتعاملون ليروا ما إذا كان بمقدور المفاوضين الصينيين والأمريكيين إنقاذ اتفاق لمنع زيادة الرسوم الجمركية الأمريكية.

وتصدر الدولار الاسترالي، وهو مؤشر على آفاق الاقتصاد الصيني، والدولار الأمريكي واليوان الصيني في معاملاته الخارجية قائمة العملات المتأثرة سلبا بتصاعد التوترات التجارية.

ونزل اليوان 0.5 بالمئة اليوم إلى أدنى مستوى في أربعة أشهر عند 6.838 ليتجه صوب تسجيل أسوأ انخفاض لأربعة أيام في عام.

وبخلاف المرات السابقة حين استفاد الدولار من تصاعد المخاوف التجارية، دفع أحدث تهديد من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بزيادة الرسوم الجمركية على الواردات الصينية خبراء السوق للتركيز على التأثير السلبي الذي سينال من واشنطن.

ودفع احتمال تصاعد النزاع الين للارتفاع على مدى الأيام الماضية.

وارتفع الين 0.3 بالمئة مقابل الدولار إلى 109.640 ين وهو أعلى مستوى في ثلاثة أشهر، مما يصل بمكاسب العملة إلى أكثر من واحد بالمئة منذ بداية الشهر الجاري.