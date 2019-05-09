أسهم أوروبا تتراجع متأثرة بتوترات التجارة

تراجعت الأسهم الأوروبية على نطاق واسع اليوم حيث عزف المستثمرون عن الأصول عالية المخاطر بينما يترقبون لمعرفة إن كانت الولايات المتحدة والصين ستنجحان في الحيلولة دون حرب تجارية ستضر بالاقتصاد العالمي.

وبحلول الساعة 0720 بتوقيت جرينتش انخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.7 بالمئة ليلامس أدنى مستوى في أربعة أسابيع.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال أمس الأربعاء إن الصين "انتهكت الاتفاق" الذي توصلت إليه في محادثات التجارة مع الولايات المتحدة وتعهد بعدم التراجع عن فرض رسوم جديدة على واردات الصين.

وانخفض أكثر من سبعة قطاعات رئيسية أكثر من واحد بالمئة. ونزل قطاع السيارات الأوروبي المنكشف على الرسوم الجمركية 1.6 بالمئة كما تراجعت أسهم شركات أشباه الموصلات.

وتعززت خسائر شركات صناعة الرقائق بفعل توقعات للعام بأكمله لا تبعث على الإعجاب من إنتل كورب.

وكان لخسائر البنوك الأثر الأكبر حيث تركزت الأنظار على نتائج بعض أكبر البنوك الإيطالية.

ونزل سهم بنكو بي.بي.إم، ثالث أكبر بنوك إيطاليا، نحو ستة بالمئة بعدما أعلن خفض مخصصات خسائر القروض للنصف في الربع الأول من العام.

وهوى سهم أوني كريدت، أكبر البنوك الإيطالية من حيث الأصول، على الرغم من إبقائه على أهداف 2019 وتحقيقه صافي ربح أعلى من توقعات المحللين.