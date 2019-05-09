أعلنت شركة الأندلس العقارية تراجع صافي الربح بعد الزكاة والضريبة إلى 20.3 مليون ريال خلال الربع الأول مقابل 20.5مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بنسبة 1.2%. وبلغت الربح التشغيلي 29 مليون ريال خلال الربع الأول، مقابل 28.9 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بنقصان 0.8%.
- انخفاض أرباح "الأندلس" إلى 20.3مليون خلال الربع الأول بنسبة 1.2%
- "السعودية للصادرات الصناعية" تستثمر 38 مليون ريال في صفقات مع "أرامكو" لتصدير مادة الكبريت
- طيبة القابضة تعلن استقالة الرئيس التنفيذي
- وزير النفط العراقي: ليس لدى العراق نية لتغيير السياسة الإنتاجية والتصديرية حاليا
- المديرة المالية لهواوي تمثل أمام القضاء الكندي قبل أن ينظر في طلب تسليمها لأمريكا
- أسعار النفط تهبط في ظل مخاوف بشأن نزاع تجاري بين أمريكا والصين
- ارتفاع التضخم في الصين إلى أعلى مستوى له منذ 6 أشهر
- طيران الإمارات تسجل انخفاضا في أرباحها السنوية الصافية بقيمة 69%
- موانئ دبي تستحوذ على مرفأ فريزر ساري دوكس الكندي
- "صافولا" تعتزم إصدار صكوك بالريال السعودي بقيمة لاتتجاوز 5.3 مليار ريال
أخبار الشركات- محلية
- "الراجحي" يدفع 5.4 مليار ريال تسوية لمطالبات زكوية من "الزكاة والدخل"
- هيئة السوق تغرم متلاعب في الأسهم بـ 700 ألف ريال.. روج لها على "تويتر" لحث الناس على الشراء
- «الشورى» يقر نظام الإقامة المميزة للحد من الاقتصاد الخفي والتستر التجاري
- اكتتاب الأفراد في "المراكز العربية" الليلة وليوم واحد فقط
- 99 مليون ريال غرامات ضد 19 مخالفا لنظام السوق المالية
- "التموين": تصميم وبناء وتشغيل صالة الفرسان في مطار جدة الجديد بنصف مليار ريال
- 10.29 مليار ريال أرباح مصرف الراجحي في العام 2018
- "السعودية للكهرباء": استقالة الرئيس التنفيذي للشركة وتكليف رئيساً تنفيذياً جديداً
- 1.78 مليار ريال أرباحا إجمالية لـ"الطيار" بعد استحواذ "أوبر" على "كريم"
- "السوق المالية" توافق على طرح 20 % من أسهم "المراكز العربية" للاكتتاب
أضف تعليق