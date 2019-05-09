انخفاض أرباح "الأندلس" إلى 20.3مليون خلال الربع الأول بنسبة 1.2%

أعلنت شركة الأندلس العقارية تراجع صافي الربح بعد الزكاة والضريبة إلى 20.3 مليون ريال خلال الربع الأول مقابل 20.5مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بنسبة 1.2%. وبلغت الربح التشغيلي 29 مليون ريال خلال الربع الأول، مقابل 28.9 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بنقصان 0.8%.