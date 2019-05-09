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أخبار الشركات- محلية

انخفاض أرباح "الأندلس" إلى 20.3مليون خلال الربع الأول بنسبة 1.2%

الاقتصادية من الرياض

أعلنت شركة الأندلس العقارية تراجع صافي الربح بعد الزكاة والضريبة إلى 20.3 مليون ريال خلال الربع الأول مقابل 20.5مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بنسبة 1.2%. وبلغت الربح التشغيلي 29 مليون ريال خلال الربع الأول، مقابل 28.9 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بنقصان 0.8%.

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