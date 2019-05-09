"السعودية للصادرات الصناعية" تستثمر 38 مليون ريال في صفقات مع "أرامكو" لتصدير مادة الكبريت

أعلنت الشركة السعودية للصادرات الصناعية عن تطورات استخدام المتحصلات من إصدار أسهم حقوق الأولوية الذي تم خلال الفترة من 26-11-2018م إلى الفترة 31-03-2019م كالتالي:

تفاصيل الاستخدام الفعلي للمتحصلات حتى نهاية الفترة المالية المعلن عنها مقارنة بما أفصِحَ عنه في نشرة الإصدار لأسهم حقوق الأولوية مع ذكر النسبة المئوية لما استخدم فعلياً من اجمالي المتحصلات التي سبق الافصاح عنها في نشرة الاصدار وحتى نهاية الفترة المالية المعلن عنها الاستخدام الفعلي للمتحصلات حتى نهاية 31-03-2019م مقارنة بما تم الإفصاح عنه في نشرة الإصدار لأسهم حقوق الأولوية:

أ- بلغ الإجمالي المتحصل من زيادة رأس المال 54,000,000 ريال.

ب- بلغ إجمالي المصاريف المباشرة وغير المباشرة الخاصة بزيادة رأس المال مبلغ وقدره 4,038,112 ريال سعودي.

ج- بلغ الصافي المتحصل من زيادة رأس المال 49,961,888 ريال سعودي.

د- تم استخدام المبلغ على النحو التالي:

1- استثمار مبلغ 38,382,408 ريال في استثمارات صفقات مع شركة أرامكو السعودية لتصدير مادة (الكبريت).

2 - المبلغ المتبقي 11,579,480 ريال.

ي- النسبة المئوية المستخدمة من متحصلات راس المال 76.82%

أسباب ومبررات الانحرافات في الاستخدام الفعلي للمتحصلات عن ما سبق الإفصاح عنه في نشرة الإصدار الانحرافات في الاستخدام الفعلي للمتحصلات عن ما سبق الإفصاح عنه في نشرة الإصدار لأسهم حقوق الأولوية و أسباب و مبررات الانحرافات:

- عقد شراء مع شركة أرامكو السعودية لتكرير زيت التشحيم (لوبريف) تم تخصيص مبلغ وقدرة 4,500,000 ريال ربعيا وماتم إستثماره مبلغ وقدره 402,393 ريال بنسبة إنحراف قدرها ( -91%) بسبب توقف شركة (لوبريف) عن العمل لإعمال الصيانة خلال الفترة بالإضافة إلى إنخفاض أسعار الكبريت العالمية.

- عقد بيع وتسويق مع شركة أسمنت الجوف تم تخصيص مبلغ 6,000,000 ريال ربعياً ولم يتم إستثمار أي مبلغ من المتحصلات بسبب إيقاف إستيراد الأسمنت بالمملكة الأردنية الهاشمية.

- عقد بيع وتسويق مع شركة أبناء عبدالرحمن العبد العزيز الشعلان للتجارة تم تخصيص مبلغ وقدرة 18,000,000 ريال ربعياً ولم يتم إستثمار أي مبلغ من المتحصلات بسبب عدم الوصول الى اتفاق على الأسعار حتى تاريخه.

- أنتهاء عقد بيع وتوزيع مع شركة وفرة للصناعة والتنمية لعدم التوافق بأسعار منتجات شركة وفرة مقارنة مع الأسعار المنافسة بالسوق.

-أنتهاء عقد تصدير الأسمنت مع شركة أسمنت الصفوة بسبب عدم التوافق مع الأسعار المقدمة من شركة اسمنت الصفوة مقارنة مع شركات الاسمنت الأخرى بالأسواق المستهدفة.

-أنتهاء مذكرة التفاهم مع شركة الأطياف الثلاث بسبب عدم وصول الى اتفاق بين الطرفين.

- أنتهاء مذكرة التفاهم مع شركة الكيماويات المتحدة بسبب عدم وصول الى اتفاق بين الطرفين.

- توقيع عقد مع شركة التصنيع الوطنية للبوليمر بقيمة 2,572,220 ريال خلال الربع الأول للعام 2019م