الأسهم السعودية تهبط للجلسة الخامسة .. تراجع وتيرة البيع يجدد فرص العودة للربحية

تراجعت الأسهم السعودية للجلسة الخامسة على التوالي في أطول سلسلة تراجع في شهرين لتغلق عند 8899 نقطة فاقدة 69 نقطة بنسبة 0.77 في المائة، بينما انخفض مؤشر "إم تي 30" عشر نقاط بنسبة 0.82 في المائة، ليغلق عند 1323 نقطة. وجاء التراجع بضغط أساسي من المصارف بقيادة سهم "الراجحي"، واستمرت السوق في تخفيض وتيرة التراجعات للجلسة الثالثة، ما يعكس تراجع رغبة البيع وزيادة رغبة الشراء، وذلك بعد الوصول لمتوسط 50 يوما، الذي يشكل دعما مهما والحفاظ عليه يبقي فرص العودة للربحية.

تشهد السوق كثافة في إعلانات الشركات عن النتائج المالية التي تنتهي مهلتها الأحد المقبل، وذلك سيغير من أسياسات السوق ما قد يزيد حدة التقلب.



الأداء العام للسوق

افتتح المؤشر العام عند 8968 نقطة، واتجه نحو أدنى نقطة عند 8860 نقطة فاقدا 1.2 في المائة، في نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 8899 نقطة فاقدا 69 نقطة بنسبة 0.77 في المائة. وتراجعت السيولة 4 في المائة بنحو 126 مليون ريال لتصل إلى 3.3 مليار ريال، بينما انخفضت الأسهم المتداولة 6 في المائة بنحو ستة ملايين سهم لتصل إلى 101 مليون سهم متداول، وبلغ معدل التدوير 0.18 في المائة. أما الصفقات فقد تراجعت 2 في المائة بنحو 1.9 ألف صفقة لتصل إلى 103 آلاف صفقة.

أداء القطاعات

ارتفعت ستة قطاعات مقابل تراجع البقية، وتصدر المرتفعة "الاتصالات" بنسبة 1.28 في المائة، يليه "التأمين" بنسبة 0.88 في المائة، وحل ثالثا "النقل" بنسبة 0.43 في المائة. بينما تصدر المتراجعة "الإعلام والترفيه" بنسبة 2.86 في المائة، يليه "التطبيقات وخدمات التقنية" بنسبة 1.9 في المائة، وحل ثالثا "الخدمات التجارية والمهنية" بنسبة 1.5 في المائة.

وكان الأعلى تداولا "المصارف" بنسبة 37 في المائة بقيمة 1.2 مليار ريال، يليه "المواد الأساسية" بنسبة 29 في المائة بقيمة 971 مليون ريال، وحل ثالثا "الاتصالات" بنسبة 8 في المائة بقيمة 275 مليون ريال.



أداء الأسهم

تصدر الأسهم المرتفعة "البحر الأحمر" بنسبة 7.59 في المائة ليغلق عند 15.60 ريال، يليه "التعاونية" بنسبة 4.69 في المائة ليغلق عند 67 ريالا، وحل ثالثا "باتك" بنسبة 4.37 في المائة ليغلق عند 34.65 ريال. وفي المقابل تصدر المتراجعة "مبكو" بنسبة 6.61 في المائة ليغلق عند 16.96 ريال، يليه "المصافي" بنسبة 5.12 في المائة ليغلق عند 38.90 ريال، وحل ثالثا "الرياض" بنسبة 3.93 في المائة ليغلق عند 26.90 ريال.

وكان الأعلى تداولا "الراجحي" بقيمة 570 مليون ريال، يليه "سابك" بقيمة 512 مليون ريال، وحل ثالثا "الإنماء" بقيمة 209 ملايين ريال.



* وحدة التقارير الاقتصادية