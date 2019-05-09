الترخيص لـ 30 مشروع «بيع على الخارطة» منذ بداية العام الجاري

أصدر برنامج البيع والتأجير على الخارطة "وافي"، رخصا لأكثر من 30 مشروعا منذ بداية العام الجاري، كما أتم البرنامج تأهيل 33 مطورا عقاريا و86 مكتبا هندسيا للعمل والإشراف على مشاريع البيع على الخارطة.

ونفذت الفرق الهندسية للبرنامج خلال شهر أبريل الماضي 36 زيارة ميدانية للمشاريع السكنية التي يشرف عليها البرنامج، ليصل عدد المشاريع التي زارتها الفرق الهندسية خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 82 مشروعا ستوفر بعد اكتمال أعمال البناء فيها نحو 49260 وحدة سكنية.

وفقا لـ"واس"، أوضح البرنامج في بيان، أن المشاريع التي شملتها الزيارات الميدانية تتوزع في عدد من مدن المملكة، وتتنوع في وحداتها السكنية وتصنيفها حيث تشمل 24 مشروعا من المشاريع التابعة لبرنامج "سكني" التي يتم تنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص، و12 مشروعا للقطاع الخاص.

وأكد أن الفرق الهندسية تراقب من خلال الجولات الميدانية الدورية نسب الإنجاز في المشاريع وجودة تنفيذها، ومطابقة التقارير التي يقدمها الاستشاري الهندسي حول المشروع وآلية سير تنفيذه بالطريقة التي لا تخل بالعقود المبرمة بين المطور والمشترين.

وبين أن اشتراطات "وافي" تتضمن وجود استشاري هندسي ومحاسب قانوني لكل مشروع، وذلك لضمان حقوق المشترين والتزامات المطورين العقاريين، حيث يتم عن طريق المتابعة الميدانية خلال مراحل تطوير المشروع التحقق من نسب الإنجاز التي يقدمها الاستشاري الهندسي في تقاريره الدورية عن المشروع.

وأشار إلى أن وزارة الإسكان تعمل على تأهيل المكاتب الهندسية للإشراف على مشاريع البيع على الخارطة من خلال عدد من الاشتراطات منها خبرات المكتب لآخر عشرة أعوام في مجال تصميم المباني، والإشراف على المشاريع، والتصميم والتنفيذ لمشاريع البنية التحتية، وبيان يوضح فيه الكادر الهندسي الذي يعمل على المشروع والجهات المؤهل لديها المكتب، إضافة إلى عقد عدد من الدورات المتخصصة التي لا يتم التأهيل إلا بعد اجتيازها.





ولفت إلى أن الإدارة الهندسية تسلمت خلال الشهر الماضي ثلاثة مشاريع بشكل مبدئي ليصبح إجمالي المشاريع المستلمة خلال العام الجاري ثمانية مشاريع حتى الآن، إذ يتم التسلم الهندسي الأولي بعد التأكد من استيفاء المشاريع المتطلبات والإجراءات النظامية اللازمة كافة تمهيدا لتسليم الوحدات السكنية المبيعة للمشترين.

وحول التقارير الهندسية بين البرنامج أن الإدارة الهندسية لـ"وافي" قامت بمراجعة وتدقيق أكثر من 150 تقريرا خلال الربع الأول من العام الجاري لمشاريع تتجاوز قيمتها ثمانية مليارات ريال.