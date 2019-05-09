تحول مؤسسات الطوافة إلى شركات يعزز الاستثمار في الصناعات المتصلة بالحج والعمرة

تحول مؤسسات الطوافة إلى شركات، يعزز فرص استثمارها في مجالات استثمارية جديدة، تتصدرها السياحة والمراكز الطبية والصناعية المتصلة بالحج والعمرة، بما يدعم الربحية وموقف الشركة المستقبلية ماليا واستثماريا ويزيد من جاذبيتها ويمكنها من إنشاء شركات شقيقة تابعة.

وأوضح الدكتور محمد بياري، نائب رئيس مجلس إدارة المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج الدول العربية، رئيس اللجنة المشرفة على مشروع المؤسسة لشركة مساهمة مغلقة، أن التحول يسهم في توسع الشركات في رأس المال واجتذاب مؤسسات وشركات مالية واستثمارية كبرى، لتعزز من القدرة التشغيلية وتجويد الخدمات المقدمة، إضافة إلى تكوين كيانات كبيرة وضخمة يكون لها وزن بالاقتصاد الوطني ما سينعكس على توفير سيولة كبيرة وإيجاد فرص عمل للمواطنين. وأضاف، أن التحول سيرفع مستوى الكفاءة وتجويد الخدمات المقدمة للحاج والمعتمر بما يتناسب مع ما تقدمه السعودية من رعايا واهتمام، وأيضا سيكون من الإيجابيات عملية تطوير الأداء ورفع مستوى العاملين كافة في المجال، والتوسع الكبير في المجالات التقليدية من الخدمات المقدمة كالسكن والإعاشة والنقل والاستقبال.

من جانبها، أوضحت شادية غزالي جنبي “مطوفة”، أن ارتفاع عدد الحجاج والمعتمرين والتغيرات الحاصلة والتطورات التي يشهدها العالم جميعها، تستلزم تحول مؤسسات إلى شركات حتى تستطيع المحافظة على تقديم الخدمات بالشكل المطلوب.

وشدد على تفعيل دور المطوفين في تطوير خدمات الحج والعمرة بناء على ما ترتب عليه من خبرات وتجارب في التعامل مع حجاج الدول المختلفة، ويجب أن يصاحب ذلك توصيف دقيق موسع للوائح التنظيمية قانونيا، إضافة إلى الهياكل الإدارية التي ستدير الشركة المستقبلية والشركات التابعة لها، وهذا ربما سيشكل أحد عناصر النجاح المهمة، التي تضعها والعاملين بها على أول الطريق الصحيح.

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