«التجارة»: ضبط 20 مليون منتج مخالف في 3 أشهر

ضبطت وزارة التجارة والاستثمار أكثر من 20 مليون منتج مخالف خلال الربع الأول من العام الجاري 2019، وفقا لما أوضحته الوزارة لـ "الاقتصادية".

وذكرت الوزارة أنها تلقت 79030 بلاغا عبر قنوات الاتصال التي وفرتها للمستهلكين، وهي: مركز البلاغات (1900)، وتطبيق "بلاغ تجاري"، والموقع الإلكتروني للوزارة.

وأشارت إلى أن مخالفة عدم تطبيق شروط الضمان جاءت في مقدمة المخالفات المبلغ عنها، تلتها عدم توافر قطع غيار أو الصيانة، ومخالفات المتاجر الإلكترونية، واختلاف سعر الرف عن صناديق المحاسبة.

وأُطلقت في تشرين الأول (أكتوبر) 2017 نسخة جديدة من تطبيق "بلاغ تجاري"، مكّنت المستهلكين من تقديم بلاغاتهم إلى الوزارة عبر الأجهزة الذكية، بحزمة من المميزات النوعية الجديدة.

وتضمنت النسخة المطورة منح أوسمة خاصة للمبلغين على الإبلاغ عن المخالفات التجارية، وتحفيزهم وتكريمهم من خلالها تقديراً لجهودهم في التعاون مع الوزارة لحماية وحفظ حقوق المستهلكين من أي محاولات غش أو تلاعب أو تضليل.