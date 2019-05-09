علامة الجودة إلزامية على منتجات السيراميك اعتبارا من 13 سبتمبر

أعلنت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بدء إلزام منتجات السيراميك، بما في ذلك البورسلان، بالحصول على علامة الجودة السعودية، بدءا من 13 سبتمبر 2019، مؤكدة منع دخول منتجات السيراميك من المنافذ السعودية أو بيعها في الأسواق بعد هذا التاريخ ما لم تكن حاصلة على العلامة. ودعت الهيئة جميع مستوردي ومصنعي هذه المنتجات الحصول على علامة الجودة السعودية من خلال التقدم عن طريق النظام الإلكتروني لمنح الشهادات في الهيئة. ووافق مجلس إدارة الهيئة في وقت سابق على رفع مستوى إجراء تقويم المطابقة على منتجات السيراميك إلى المستوى الخامس "Type 5" المتمثل في الإلزام بعلامة الجودة، وفق التفاصيل التي أعلنت في اللائحة الفنية لمواد البناء رقم "م. إ-161–17–07–03". وأوضحت "هيئة المواصفات" أن حصول المنتج على علامة الجودة يعكس مطابقته للمواصفات القياسية السعودية المعتمدة، إضافة إلى تحقيق معايير ضبط الجودة أثناء تصنيعه، وبذلك تحقق منظومة منح علامة الجودة مصلحة جميع الأطراف ذوي العلاقة "المنتج والمستهلك والتاجر"، وتعزز حماية المستهلك، وتوفر قدرة تنافسية أكبر للمنتجات الحاصلة على العلامة.