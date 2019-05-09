ما سبب "انتفاخ رؤوس" الرواد في الصور الفضائية؟

يمكن أن يصاب رواد الفضاء بـ"بانتفاخ الرأس" أثناء الرحلات الفضائية، ومشكلات في الرؤية بعد أشهر من عودتهم إلى الأرض.
ووفقا لـ"ديلي ميل"، وجد الباحثون أن رحلات الفضاء تغير الطريقة، التي تتحول بها السوائل في الجهاز البطيني الدماغي، المكون من أربعة تجاويف صغيرة تحتوي على السائل الدماغي الشوكي.
واكتشفوا أن الجاذبية الصغرى دفعت السائل في التجاويف إلى أعلى، ما تسبب في توسع المنطقة المحيطة.
وقام الباحثون بمسح أدمغة 11 رائد فضاء روسي، قبل وبعد السفر إلى الفضاء، لتحديد التأثيرات الفضائية في الدماغ.
وقضى كل منهم نحو ستة أشهر في الفضاء، وعند عودتهم، بدأت التجاويف الدماغية تتقلص لتعود إلى طبيعتها، لكن بعد بضعة أشهر فقط.
وبعد العودة إلى الأرض، اكتشف رواد الفضاء أن حجم النظام البطيني قد زاد بمعدل 11 في المائة تقريبا، لاستيعاب السوائل الزائدة.
ووجد الباحثون أيضا صلة بين حجم أحد البطينات الأربعة وتراجع حدة البصر، على الرغم من أنهم أقروا بالحاجة إلى مزيد من الأدلة.
وعلى الأرض، تسحب الجاذبية جميع سوائل الجسم للأسفل نحو القدمين. أما في الفضاء، فيحدث العكس.
وتشكل المخاطر الصحية هذه عائقا كبيرا أمام إقامة البشر في الفضاء السحيق، وفقا لخريطة أبحاث الإنسان التي أجرتها وكالة ناسا.
ونشرت الدراسة الحديثة في مجلة وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم.
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