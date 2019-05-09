مكافأة الوشاة .. أفضل وسيلة للإبلاغ عن الجناة

قدم محام معلومات أدت إلى فرض غرامة تبلغ نحو 370 مليون دولار على بنك جيه بي مورجان تشيس، المصرف رقم واحد في أمريكا، لأنه أخفق في التصريح بأنه كان يوجه العملاء إلى منتجات استثمارية تخصه فحسب، وليس إلى كل المنتجات التي يقدمها القطاع المصرفي، بما يشمل منافسيه.

تلقى تيد سيدل المحامي عشرات الملايين من الدولارات من قبل جهاز رقابي أمريكي، بادل عقاره على شاطئ البحر في أوشن ريدج، فلوريدا، بواحد أكبر داخل البلاد.

أودعت لجنة العقود الآجلة في السلع مبلغ 30 مليون دولار في حساب سيدل المصرفي في تموز (يوليو) الماضي.

أما لجنة الأوراق المالية والبورصات، فقد منحته 48 مليون دولار أخرى على القضية نفسها في عام 2017، ولم تقم بتسوية الدعوى، حتى الآن.

إلى جانب قراره بتغيير المنزل، إلى جهة أفضل قادرة على تحمل ضرب الأعاصير، هل غيره المال؟ ليس صحيحا.

قال سيدل: "ليس الأمر كما لو كنت أتناول الطعام من علب القمامة، والآن أنا آكل ستيك البقر الفاخر. ما تعنيه الجائزة بالنسبة إلي وإلى كثير من الناس الآخرين الذين يتابعون عملي، هو التحقق من أن المرء يستطيع أن يكون في وضع جيد من خلال عمل الخير".

كانت مكافأة المبلغين عن المخالفات جزءا أساسيا من الإصلاحات التي تم وضعها لتنظيف وول ستريت، بعد الأزمة المالية التي بلغت ذروتها في تشرين الأول (أكتوبر) 2008.

بموجب قانون دود-فرانك، الذي تم إقراره بعد ذلك بعامين، فإن أي شخص يقدم معلومات أصلية، تؤدي إلى فرض غرامات يصبح مؤهلا للحصول على جزء من هذه الغرامة، عند تقدم القضية.

كانت الفكرة أن الناس سيكون لديهم حافز للتحدث إذا رأوا أشياء من الواضح أنها خاطئة.

مثل هذا النظام ليس مثاليا، بالطبع. يقول البعض إن المنح تشجع تقديم بلاغات زائفة وغير مكتملة؛ فقد اضطر موظفو هيئة الأوراق المالية والبورصات إلى فحص نحو 5300 طلب في العام الماضي، مقارنة بـ 4500 طلب في العام السابق.

ثم إن دوافع المبلغين عن المخالفات قد لا تكون دائما نقية. يقول أنتوني تاونسيند، الذي يعمل مفوضا للشكاوى في هيئة التنظيم المالي في بريطانيا، إن احتمال الحصول على شيك دسم يمكن أن يوفر "حافزا منحرفا للموظفين الساخطين".

على نحو متزايد، يتم تبني مكافآت للمبلغين عن المخالفات في جميع أنحاء العالم. قبل ثلاث سنوات أنشأت هيئة الأوراق المالية في أونتاريو، على سبيل المثال، مكتبا شبيها بمكتب المبلغين لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، مع جائزة بحد أقصى خمسة ملايين دولار كندي.

وأعلنت أنها قدمت أول دفعاتها، ما مجموعه 7.5 مليون دولار كندي في ثلاث حالات منفصلة.

كما أقرت أستراليا قوانين فيدرالية لتعزيز الحماية للمبلغين عن المخالفات، بما في ذلك التعويض للذين يعانون الأضرار.

ولم يصل الأمر إلى تقديم مكافآت للأشخاص الذين يقدمون البلاغات، إلا أن حزب العمال المعارض يريد أن يضع ذلك في برنامجه الانتخابي.

في هذا السياق، تبدو بريطانيا أنها إلى حد ما ليست ضمن هذه الفئة من الأجهزة التنظيمية.

لدى هيئة الرقابة المالية، الجهة التنظيمية الرئيسة للسوق، برنامج يشجع المبلغين عن المخالفات على التقدم. بيد أنه لا يقدم أي إغراءات مالية للقيام بذلك.

مارك ستيوارد، مدير الإنفاذ في هيئة السلوك المالي، الذي صنع اسمه من خلال ملاحقة عمليات الاحتيال في هونج كونج، عزز البرنامج منذ وصوله قبل بضع سنوات.

يتعامل الآن فريق أكبر يتكون من نحو 12 شخصا مع الطلبات؛ وأفادت "فاينانشيال تايمز" أن الشكاوى ارتفعت بنحو الربع في العام الماضي إلى 1755 شكوى.

أبرزت الحالات الأخيرة - بما في ذلك قضية جون بانيرجي، وهو متداول عملات سابق أقيل بعد أن اشتكى من العيوب في الامتثال - مخاطر الظهور بمظهر انتقامي ضد أحد المبلغين عن المخالفات.

مع ذلك، لا توجد حوافز مالية للأشخاص الذين يعرفون أنهم قد يضحون بأمور كثيرة – مثل الترقيات، أو احتمالات التعاقد معهم في مكان آخر - من خلال التحدث علانية.

هذه مشكلة. وحتى لو لم يدرك الناس أبعاد ما يقومون به، فإن العواقب المترتبة على دق ناقوس الخطر قد تكون شديدة.

كان جابر جبور، على سبيل المثال، يتلقى الثناء على عمله في تنظيم تداولات المشتقات في بنك جولدمان ساكس في لندن، قبل أن يكتب رسالة بالبريد الإلكتروني في حزيران (يونيو) 2008، معربا عن مخاوفه من أن العميل - صندوق الثروة السيادية الليبي - لم يكن يفهم المخاطر التي كان يتخذها.

كانت المذكرة، التي أرسلت نسخ منها إلى عدد قليل من كبار الأشخاص، ودية. لقد وضع رمزا لوجه مبتسم فيها.

على أن الجو حول مكتبه تكهرب على الفور. في يوم العمل التالي، تقدم بطلب للحصول على تصريح بالبقاء في بريطانيا كمهاجر متمرس، حيث إنه كان يتوقع أن يطرده بنك جولدمان - راعي تصريح عمله. في غضون بضعة أشهر، كان قد خرج بالفعل، كجزء من موجة من تسريح الموظفين ربطها المصرف، بالأزمة المالية.

قالت ماري إنمان، وهي مختصة بالإبلاغ عن المخالفات في شركة كونستانتين كانون للمحاماة في لندن: "الأمر مقنع جدا بالنسبة لي. بالنسبة إلى شخص ما، يتم التعامل مع جميع المبلغين عن المخالفات بالطريقة نفسها، فهم يصبحون على الفور أشخاصا غير مرغوب فيهم، كما لو كانوا مصابين بالعدوى، وكأن طردهم هو نوع من استجابة المناعة الذاتية".

أما بالنسبة لسيدل، فقد كان غير نادم بشأن حجم جائزتيه، حيث كانتا الأكبر في لجنة تجارة السلع الآجلة أو لجنة الأوراق المالية على الإطلاق.

وقال: "أعطني رقما تعتقد أنه عادل لهؤلاء الأبطال الخارقين، الذين يضعون حدا للاستغلال. رأيي أنه يجب أن يتناسب مع الاستغلال".