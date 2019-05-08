أمريكا تحذر بنوك وشركات أوروبا من الالتفاف على عقوبات إيران بآلية "إنستكس" للتجارة

حذرت الولايات المتحدة المصارف والمستثمرين والشركات الأوروبية أمس، من التعامل مع ما تعرف باسم آلية الغرض الخاص، وهي نظام مدعوم من أوروبا لتسهيل التجارة غير الدولارية مع إيران والالتفاف على العقوبات.

وقال تيم موريسون، المساعد الخاص للرئيس الأمريكي وكبير مسؤولي شؤون أسلحة الدمار الشامل والدفاع البيولوجي في مؤتمر صحافي "إذا كنت بنكا أو مستثمرا أو شركة تأمين أو غير ذلك من الأنشطة في أوروبا، فعليك أن تعلم أن المشاركة في آلية الغرض الخاص قرار تجاري سيئ جدا".

ووصف تحرك إيران لتقليل القيود على برنامجها بأنه "ليس سوى ابتزاز نووي لأوروبا".

ويأتي ذلك بعد أيام من بدء تنفيذ قرار إلغاء الإعفاءات الأمريكية لمشتري النفط الإيراني، وسط توقعات بتهاوي الصادرات الإيرانية إلى الصفر في مدى قصير، وذلك بعد أن قررت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني وإعادة فرض العقوبات الاقتصادية الأمريكية على طهران.

وجمد بنكا "ووري" و"كوريا الصناعي" الحسابات الخاصة في البنك المركزي الإيراني بالعملة الكورية الجنوبية لدى البنكين، التي يستخدمها البنك الإيراني في تسوية المعاملات التجارية مع كوريا الجنوبية.

وكانت إيران تستخدم حسابات البنك المركزي الإيراني لدى بنكي "ووري" و"كوريا الصناعي" ليس فقط لتسوية قيمة صادرات النفط الإيراني إلى كوريا الجنوبية، ولكن أيضا لتسوية حركة تداول السلع المعفاة من العقوبات الأمريكية.

وبموجب آلية التسوية المتفق عليها بين سول وطهران في عام 2010، يتلقى المصدرون مدفوعاتهم التجارية عن طريق السحب من حسابات البنك المركزي الإيراني لدى البنكين الكوريين الجنوبيين، التي تضم عائدات تصدير النفط الإيراني إلى كوريا الجنوبية.

وقال مراقبو الصناعة، إن التعليق جعل من المستحيل عمليا على الشركات الكورية الجنوبية تصدير منتجاتها إلى إيران.

وقال مسؤول في بنك كوريا الصناعي، إن هذه الخطوة لن تضر بعديد من المصدرين الكوريين الجنوبيين، حيث ظل البنكان ينصحان الشركات بإجراء الاستعدادات المسبقة منذ أواخر العام الماضي.

وظلت إيران واحدة من أكبر الشركاء التجاريين لكوريا الجنوبية في الشرق الأوسط ورابع أكبر مورد للنفط الخام، ووفقا للبيانات الحكومية، بلغ إجمالي حجم التجارة المتبادلة 12 مليار دولار في عام 2017، حيث تصدر كوريا الجنوبية منتجات بقيمة أربعة مليارات دولار.