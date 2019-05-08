"ستاندرد آند بورز" يغلق منخفضا مع هبوط "انتل"

تراجع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأمريكي اليوم الأربعاء، مع نزول سهم شركة انتل في أواخر الجلسة مما بدد المكاسب المبكرة التي جاءت مدعومة بتعليقات متفائلة من البيت الأبيض بخصوص وضع مفاوضات التجارة مع الصين.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 1.96 نقطة أو 0.01 بالمئة إلى 25967.05 نقطة.

وتراجع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 4.51 نقطة أو 0.16 بالمئة إلى 2879.54 نقطة.

وهبط المؤشر ناسداك المجمع 20.44 نقطة أو 0.26 بالمئة إلى 7943.32 نقطة.