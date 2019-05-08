اختراق كبرى البورصات المشفرة وسرقة "بيتكوين" بقيمة 41 مليون دولار

قالت شركة بينانس، أحد أكبر بورصات العملات المشفرة في العالم، أمس، إن متسللين سرقوا "بيتكوين" بقيمة 41 مليون دولار منها في أحدث واقعة ضمن سلسلة سرقات تستهدف بورصات العملات المشفرة في أنحاء العالم.

وبحسب "رويترز"، سحب القراصنة سبعة آلاف "بيتكوين" باستخدام عدد من التقنيات "بما في ذلك التصيد والفيروسات وهجمات أخرى"، وفقا لبيان كتبه تشاو تشانج بنج الرئيس التنفيذي لشركة بينانس على موقع الشركة.

وأفاد البيان أن أموال المستخدمين لن تتأثر لأن الشركة ستستخدم صندوق أصول آمنا لها لتغطية خسائرهم.

وانخفضت "بيتكوين" 4.2 في المائة في أوائل التعاملات الآسيوية مع نشر نبأ الاختراق، لكنها عوضت بعض خسائرها في وقت لاحق، لتصل إلى انخفاض بنحو 1.1 في المائة إلى 5878.8 دولار.

وأوضح تشاو على "تويتر" أن بورصات عملات مشفرة أخرى، بما في ذلك "كوين-بيز"، أوقفت الإيداعات من عناوين مرتبطة بعملية الاختراق.

وأوضح البيان أن عملية الاختراق أثرت في محفظة تداول عملة بيتكوين عبر الإنترنت، التي تضم نحو 2 في المائة من إجمالي حيازتهم من العملة، مشيرا إلى أن باقي محافظهم لا تزال آمنة ولم تتعرض لأذى.