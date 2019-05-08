238 طلبا لجمعيات تعاونية تحت التأسيس .. وتسجيل 600 مساهم في الربع الأول

بلغ عدد الجمعيات التعاونية المسجلة خلال الربع الأول من العام الجاري، ثماني جمعيات، فيما بلغ عدد الطلبات لجمعيات تحت التأسيس 238 طلبا.

وقال لـ"الاقتصادية" فواز العنزي؛ الأمين العام لمجلس الجمعيات التعاونية، أن عدد الجمعيات القائمة حاليا التي صدر لها شهادة تسجيل بلغ 253 جمعية تعاونية.

وبين العنزي، أن عدد المساهمين في الجمعيات التعاونية المسجلين خلال الربع الأول نحو 600 مساهم، لافتا إلى أن عدد مساهمي الجمعيات في ازدياد يومي مستمر في كل جمعية.

وأوضح، أن المجلس يعمل حاليا مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على تشجيع إنشاء جمعيات تعاونية جديدة وتسريع آلية التسجيل ورفع عدد الجمعيات التعاونية، خلال الأعوام الخمسة المقبلة إلى 1000 جمعية تعاونية.

وذلك علاوة على رفع عدد الجمعيات التعاونية في القرى والهجر من أجل دعم التنمية الريفية والتقليل من الهجرة للمدن الكبرى، بهدف توفير فرص عمل بمعدل 200 ألف وظيفة للمواطنين والمواطنات.

وتوقع العنزي أن ترتفع مساهمة الجمعيات التعاونية في الناتج المحلي بشكل أكبر، عند دخول جمعيات جديدة ذات نشاط استهلاكي.

وأشار إلى أن الجمعيات بأنواعها القائمة التي تحت التأسيس، تنقسم إلى الجمعيات الترفيهية وجمعيات لرياض الأطفال وجمعيات للمنتجين والمصنعين، وأخرى لمنتجي الدواجن وجمعيات حرفية وجمعيات نقل تعاوني وجمعيات رياضية وجمعيات تعليمية، وجمعيات سياحية وجمعيات تقنية.

وذلك علاوة على جمعيات صحية، تليها الجمعيات الإسكانية، وجمعيات للتدريب والاستشارات وجمعيات متخصصة، فضلا عن جمعيات الأسر المنتجة، وجمعيات النحالين، والثروات الحيوانية، والخدمية، وصيادي الأسماك، والمهنية، تليها التسويقية، والاستهلاكية، وجمعيات متعددة الأغراض، وجمعيات زراعية.