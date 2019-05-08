تراجع مفاجئ للصادرات الصينية ونمو الواردات مع اشتعال المواجهة التجارية

عشية استئناف مفاوضات تجارية شاقة مع واشنطن، كشفت بكين أمس عن تراجع كبير في نيسان (أبريل) الماضي، في صادراتها التي تخضع أساسا لتهديد عقوبات أمريكية إضافية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الذي يدين باستمرار الفائض في الميزان التجاري مع الصين لمصلحة بكين، فرض العام الماضي رسوما جمركية عقابية على عدد من المنتجات الصينية.

وبعد أن كان محللون كثيرون يتوقعون قرب التوصل إلى حل، طغت المخاوف من تصاعد الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة على أحدث بيانات تجارية التي ستخضع كالعادة لقراءة متأنية بحثا عن مؤشرات بشأن أداء ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وكان المستثمرون يأملون أن تعزز بيانات التجارة الصينية في نيسان (أبريل) المؤشرات على أن الاقتصاد بدأ يستقر بما يقلص المخاوف بشأن ضعف النمو العالمي.

وبعدما قاومت في نهاية 2018، أصبحت التجارة الخارجية لبكين تعاني آثار العقوبات، ففي نيسان (أبريل)، تراجعت صادراتها 2.7 في المائة على مدى عام، بينما كانت متينة في آذار (مارس) 14.2 في المائة ، بحسب الجمارك.

وكان المحللون الذين استطلعت وكالة بلومبيرج للأنباء المالية آراءهم يتوقعون انخفاضا في نيسان (أبريل) الماضي لكن ليس بهذا الحجم، وتحدثت تقديراتهم عن زيادة نسبتها 3 في المائة.

ويقدر "إيه.ان.زد" أن أكثر من 80 في المائة من الانخفاض في القراءة الرئيسة يرجع إلى هبوط حاد في الشحنات إلى الولايات المتحدة، التي تواصل صادرات قطاع التكنولوجيا الفائقة فيها التعرض لضغوط بسبب تباطؤ الطلب العالمي على الهواتف الذكية وإلكترونيات أخرى.

وانخفضت الصادرات الصينية للولايات المتحدة وحدها 13.2 في المائة عما كانت عليه قبل عام.

وتأتي هذه الأرقام بينما يهدد ترمب بفرض زيادة جديدة في الرسوم الجمركية على ما قيمته 200 مليار دولار من المنتجات الصينية اعتبارا من الجمعة.

ولمحاولة ردعه، يفترض أن يبدأ المفاوض الصيني ليو هي الذي يعتبر قريبا من الرئيس شي جين بينج الخميس والجمعة في واشنطن، مفاوضات تعد حاسمة لتحديد ما إذا كان من الممكن أو غير الممكن إبرام اتفاق بين القوتين الكبريين.

وكتب ستيف كوشران الخبير الاقتصادي في وكالة موديز "إذا نفذ ترمب تهديداته، فهذا سيغير المعطيات في الاقتصاد العالمي".

وذكرت كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولي أن "التوتر بين الولايات المتحدة والصين يشكل تهديدا للاقتصاد" العالمي.

وفي أجواء القلق من نتيجة المفاوضات، تسجل البورصات الصينية التي انخفضت الإثنين غداة تهديدات الرئيس الأمريكي، تراجعا ظهر أمس نسبته 0.11 في المائة لشنغهاي و0.70 في المائة لهونج كونج.

وفي خضم هذه المواجهة التجارية، تراجع الفائض التجاري للصين بمقدار النصف تقريبا بين نيسان (أبريل) (13.8 مليار دولار) وآذار (مارس) (32.64 مليار دولار).

وتوقع لو تينج الخبير الاقتصادي في مصرف نومورا "تحسنا طفيفا في الصادرات في أيار (مايو) لكنها ستبقى ضعيفة في الأشهر المقبلة".

وفي الوقت نفسه، بقي الفائض التجاري مع الولايات المتحدة الذي يشكل صلب الخلاف بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم، مستقرا في الشهر الماضي وبلغ 21 مليار دولار، مقابل 20.5 مليار في الشهر الذي سبقه.

واستأنفت واردات الصين ارتفاعها بشكل عام في أبريل (أبريل) مرتفعة 4 في المائة، مقابل تراجع واضح في آذار (مارس) بلغ 7.6 في المائة، ما يشير إلى مقاومة جيدة للطلب الداخلي.

لكن الولايات المتحدة ليست من يستفيد من ذلك، فقد هبطت الواردات من هذا البلد بنسبة 25.7 في المائة، ما يثير قلق المزارعين والصناعيين الأمريكيين.

ولدعم الاقتصاد، تعهدت بكين في آذار (مارس) خفض الضغط الضريبي والاجتماعي على الشركات هذه السنة بمقدار نحو ألفي مليار يوان (265 مليار يورو).

وتم تشجيع المصارف على زيادة قروضها للشركات الصغيرة التي كانت مهملة حتى الآن، لمصلحة المجموعات العامة الكبرى.

من جهة أخرى، سيقوم البنك المركزي الصيني اعتبارا من الأربعاء المقبل بتخفيض نسبة الاحتياطي الإلزامي للمصارف الصغيرة، أي حجم الودائع الملزمة الاحتفاظ بها في خزائنها، ويأمل البنك المركزي الصيني بذلك في ضخ 280 مليار يوان (37 مليار يورو) في الاقتصاد.