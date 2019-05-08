بريطانيا تحذر إيران من مواجهة "عواقب" حال تراجعها عن التزامات الاتفاق النووي

حذرت بريطانيا اليوم من أن إيران ستواجه "عواقب" في حال تراجعت عن التزاماتها بموجب الاتفاق النووي الموقع مع القوى الغربية الكبرى في عام 2015 ، وذلك بعد إعلان طهران التوقف عن تنفيذ بعض بنود الاتفاق الرئيسية.

ووصف مارك فيلد، وزير الدولة في وزارة الخارجية أمام البرلمان البريطاني، إعلان طهران انسحابها من بعض التزامات الاتفاق النووي، بأنه "خطوة غير مرحب بها".

وقال فيلد: "نحث إيران على عدم اتخاذ المزيد من الخطوات التصعيدية... والوفاء بالتزاماتها".

وتابع وزير الدولة البريطاني قائلا "إن إيران ستواجه عواقب، في حال توقفت عن الوفاء بالتزاماتها النووية".