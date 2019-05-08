ارتفاع صافي أرباح "إعمار" إلى 13 مليون ريال خلال الربع الأول من 2019

حققت إعمار المدينة الإقتصادية أرباحا صافية خلال الربع الأول من 2019 بلغت 13 مليون ريال بارتفاع 333% مقابل 3 مليون ريال خسائر في الربع المماثل من العام الماضي.

وقالت الشركة أن سبب تحقيق صافي ربح للربع الأول من عام 2019 مقارنة بصافي خسائر للربع المماثل من العام السابق يعود إلى ارتفاع مبيعات الأراضي في المشاريع السكنية و التغيير في تقديرات تكلفة البنية التحتية لها . علاوة على ذالك فإن الإنخفاض في خسائر الأصول الشغيلية و الربح من استبعاد العقارات الإستثمارية ساهم في أرباح الربع الحالي.تم تسوية الآثار المذكورة أعلاه بشكل جزئي بالعوامل التالية:

-ارتفاع المصروفات العمومية والإدارية

- ارتفاع الرسوم المالية بسبب زيادة سعر الفائدة بين البنوك السعودية.

- خسائر انخفاض قيمة الذمم التجارية المدينة غير المسددة.

- انخفاض حصة المجموعة في نتائج المستثمر.