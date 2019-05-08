ارتفاع أرباح "المتقدمة" بنسبة 65% خلال الربع الأول من 2019

حققت الشركة المتقدمة للبتروكيماويات أرباحا صافية خلال الربع الأول من 2019 بلغت 161 مليون ريال بارتفاع 65% مقابل 97 مليون ريال خسائر في الربع المماثل من العام الماضي.

وقالت الشركة أن سبب تحقيق صافي ربح للربع الأول من عام 2019 مقارنة بصافي خسائر للربع المماثل من العام السابق يعود إلى زيادة كمية المبيعات بنسبة 38.9% (الصيانة الدورية المجدولة في الربع الأول من عام 2018م) وانخفاض أسعار البروبان والبروبيلين المشترى من مصادر خارجية (بنسبة 20.7% و13.3% على التوالي) على الرغم من انخفاض أسعار البولي بروبيلين بنسبة 7.4% وزيادة إستهلاك البروبيلين المشترى من مصادر خارجية بنسبة 41.6%. كذلك ساهمت أرباح الاستثمار في شركة إس كي أدفانسد المحدودة في ارتفاع صافي الأرباح للربع الحالي.