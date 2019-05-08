6 مليون ريال صافي أرباح "صافولا" خلال الربع الأول من 2019

حققت مجموعة صافولا أرباحا صافية خلال الربع الأول من 2019 بلغت 6.3 مليون ريال مقابل 84 مليون ريال خسائر في الربع المماثل من العام الماضي.

وقالت المجموعة أن سبب تحقيق صافي ربح للربع الأول من عام 2019 مقارنة بصافي خسائر للربع المماثل من العام السابق يعود بشكل رئيس إلى:

- الارتفاع في إجمالي الربح الذي يعزى إلى زيادة المبيعات وهوامش الربحية.

- انخفاض حصة المجموعة في خسائر شركات زميلة؛ و

- الأثر غير المتكرر الناتج عن عكس مخصص الزكاة والضرائب والمتعلق بتقييمات الأعوام السابقة.