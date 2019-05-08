"وول ستريت" تبدأ تداولاتها منخفضة مع قلق المستثمرين بشأن محادثات تجارية

تراجعت وول ستريت للجلسة الثالثة على التوالي اليوم الأربعاء عند بداية التداولات، في الوقت الذي استمرت فيه المخاوف بشأن نتائج مفاوضات تجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 31.30 نقطة أو 0.12 بالمئة إلى 25933.79 نقطة.

وهبط المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 4.44 نقطة أو 0.15 بالمئة إلى 2879.61 نقطة. ونزل المؤشر ناسداك المجمع 17.52 نقطة أو 0.22 بالمئة إلى 7946.24 نقطة.