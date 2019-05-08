الولايات المتحدة سترفع الرسوم على واردات صينية بقيمة 200 مليار دولار

تعتزم الولايات المتحدة الأمريكية رفع الرسوم الجمركية من عشرة في المئة إلى 25 في المئة على واردات صينية بقيمة 200 مليار دولار اعتبارا من يوم الجمعة، وفقا لإشعار نُشر في السجل الاتحادي اليوم الأربعاء.

وقال الإشعار الوارد في السجل الاتحادي إن مكتب الممثل التجاري الأمريكي سيدشن عملية لطلب استثناءات لمنتجات معينة من رسوم إضافية.