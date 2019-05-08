"هوندا" تتوقع نمو أرباحها بنسبة 9% خلال العام المالي الحالي

أعلنت شركة هوندا موتور لصناعة السيارات اليوم الأربعاء أنها تتوقع نمو صافي أرباحها بالنسبة للعام المالي الحالي بنسبة 9% ليصل إلى 665 مليار ين ( 6 مليار دولار) وذلك في الوقت الذي تسعى فيه الشركة لاتخاذ مزيد من إجراءات خفض التكاليف.

وتوقعت ثالث أكبر شركة لصناعة السيارات في اليابان تسجيل أرباح تشغيلية بقيمة 770 مليار ين خلال العام المالي الذي ينتهى في آذار/مارس 2020، بارتفاع بنسبة 6% مقارنة بالعام المالي السابق، في حين توقعت الشركة تراجع المبيعات بنسبة 2ر1% لتصل إلى 7ر15 تريليون ين.

وكانت هوندا قد تكبدت خسائر بقيمة 13 مليار ين خلال الفترة من يناير حتى مارس الماضيين، وذلك مقارنة بتحقيق صافي أرباح بقيمة 7ر107 مليار ين خلال نفس الربع من العام الماضي. وتراجعت الأرباح التشغيلية للشركة خلال هذه الفترة بنسبة 6ر66% لتصل إلى 7ر423 مليار ين، في حين ارتفعت المبيعات بنسبة 4ر3% لتصل إلى 05ر4 تريليون ين.

وسجلت هوندا أرباحا تشغيلية بقيمة 4ر726 مليار ين خلال العام الماضي السابق حتى نهاية مارس الماضي، بانخفاض بنسبة 9ر12% مقارنة بالعام الذي سبقه.

وحققت هوندا صافي أرباح بقيمة 3ر610 مليار ين خلال نفس العام، بانخفاض بنسبة 4ر42 % مقارنة بالعام الذي سبقه، كما ارتفعت الأرباح بنسبة 4ر3% لتصل إلى 9ر15 تريليون ين.