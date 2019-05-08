عمومية "سيسكو" توافق على توزيع 32.6 مليون ريال أرباح للمساهمين

أعلنت الشركة السعودية للخدمات الصناعية (سيسكو) عن نتائج إجتماع ‏الجمعية ‏العامة العادية الثامنة والعشرون (الاجتماع الاول) والذي عقد مساء امس الثلاثاء، الموافقة على توصية مجلس الادارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 0.40 ريال لكل سهم وبإجمالي مبلغ قدره 32.6 مليون ريال ما يمثل نسبته 4 % من رأس المال على أن تكون الاحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الايداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، كما سيتم الاعلان عن تاريخ توزيع الارباح خلال 15 يوما من تاريخ استحقاق الارباح.