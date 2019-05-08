"سافكو" تبدأ الانتاج التجاري لمصنع الأمونيا سافكو 3.. والأثر المالي للتوقف 123 مليون ريال

أعلنت شركة الأسمدة العربية السعودية (سافكو) عن بدء الإنتاج التجاري لمصنع الأمونيا سافكو بعد ان تم تنفيذ اعمال المشروع واجراء أعمال الصيانة الدورية على حسب ما خطط له. كما بلغ الأثر المالي جراء هذا التوقف (123) مليون ريال.

وتجدر الإشارة بأن مشروع الاعتمادية يهدف إلى تحسين كفاءة استغلال الطاقة ورفع موثوقية المصنع وسيضيف بمشيئة الله ما مقداره (100.000) طن متري سنوياً للطاقة الإنتاجية الحالية لمصنع الأمونيا سافكو 3 وتعتبر مشاريع الاعتمادية أحد ركائز استراتيجية سافكو 2025.

وعن التكاليف المرتبطة بالحدث قالت الشركة إنها بلغت (123) مليون ريال، بارتفاع طفيف عن ما تم الإعلان عنه سابقاً (121 مليون ريال سعودي) وذلك بسبب تغير أسعار المنتجات في السوق خلال الفترة.

ويأتي هذا بالإشارة إلى إعلان شركة الأسمدة العربية السعودية (سافكو) في موقع تداول بتاريخ 1440/04/30هـ (حسب تقويم ام القرى) الموافق 2019/01/06م بخصوص التوقف المجدول لمصنع الأمونيا سافكو3 لتنفيذ مشروع تحسين الاعتمادية وإجراء أعمال الصيانة الدورية لمصنعي الأمونيا واليوريا سافكو 3.