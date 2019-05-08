بدء «فحص جودة البناء» للوحدات السكنية التابعة للمطورين العقاريين

بدأ برنامج البناء المستدام التابع لوزارة الإسكان في توفير خدمة "فحص جودة البناء" للوحدات السكنية التابعة للمطورين العقاريين، وذلك لتمكينهم من الحصول على شهادة جودة البناء بعد إكمال بناء الوحدات السكنية في المشاريع، وفقا لمعايير الجودة المعتمدة من البرنامج، ويأتي ذلك بعد أن أطلق البرنامج الخدمة في مرحلته الأولى للمستفيدين من الأفراد في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي.

ووفقا لـ"واس"، تعد الخدمة أحد الحلول التي تقدمها وزارة الإسكان لحفظ حقوق المواطنين والمستفيدين في القطاع العقاري، عبر رفع جودة الوحدات السكنية من خلال توفير آلية لفحص جودة الوحدات السكنية عبر مهندسين فاحصين تم تأهيلهم على أفضل المعايير العالمية في فحص الجودة وفقا لمواصفات كود البناء السعودي، سعيا من وزارة الإسكان في رفع كفاءة السوق العقارية والأطراف العاملة فيها، حيث تعد شهادة جودة البناء وسيلة تتيح للمطور تعزيز مصداقيته وشفافيته وعكس جودة وحداته السكنية. وتسهم هذه الخدمة في رفع جودة البناء السكني من خلال فحص الوحدة السكنية تحت الإنشاء، إذ يمكن تقديم الطلب عبر المنصة الإلكترونية للبرنامج والحصول على زيارة من فاحص معتمد يقوم بمباشرة عمليات الفحص وفقا للإجراءات المعتمدة من البرنامج وفق أفضل المعايير العالمية للجودة والمطابقة لكود البناء السعودي، حيث يتم فحص الوحدة السكنية على سبع مراحل تغطي أهم أعمال البناء، تبدأ بتدقيق المستندات المطلوبة كالمخططات وتقرير اختبار التربة مرورا بمرحلة الأساسات والهيكل الإنشائي والأعمال الكهربائية والميكانيكية وانتهاء بالتسليم النهائي للوحدة، وعند الانتهاء من جميع مراحل الفحص بنجاح يتم إصدار شهادة جودة البناء لكل وحدة سكنية.

من جهته، أكد المهندس مازن الداوود المشرف العام على التنظيم العقاري في وزارة الإسكان، أن الوزارة تسعى إلى أن تكون لشهادة جودة البناء دور محوري في عملية الشراء وجعلها جزءا من ثقافة المستهلك، إضافة إلى كونها وسيلة لرفع الجودة في المشاريع العقارية، الأمر الذي سينعكس بشكل إيجابي على الفرد والمجتمع عبر حفظ حقوق المواطن ورفع الموثوقية في القطاع العقاري بشكل عام وتنظيمه ليكون أحد أهم القطاعات المحركة لاقتصاد المملكة.