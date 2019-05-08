الأسهم السعودية تهبط للجلسة الرابعة بضغط «المصارف» .. والمؤشر يخسر حاجز 9000 نقطة

خسرت الأسهم السعودية حاجز تسعة آلاف نقطة بعد تراجعها للجلسة الرابعة على التوالي لتغلق عند 8968 نقطة فاقدة 74 نقطة بنسبة 0.82 في المائة، بينما انخفض مؤشر "إم تي 30" نحو 13 نقطة بنسبة 1.02 في المائة ليغلق عند 1334 نقطة. وجاء التراجع بضغط أساسي من المصارف بقيادة سهم "الراجحي"، لكن تراجعات السوق بقيت أقل وتيرة من الجلسة السابقة لتحافظ على متوسط 50 يوما الذي يشكل دعما مهما، والحفاظ عليه يبقي فرص العودة للربحية.

كثير من الشركات لم تعلن بعد نتائجها المالية والأحد المقبل الموعد الأخير في الإفصاح عن النتائج المالية، ما سيزيد كثافة الإعلانات في الفترة المقبلة التي قد تلعب دورا في زيادة تقلبات السوق وتحديد مسارها.



الأداء العام للسوق

افتتح المؤشر العام عند 9043 نقطة تداول بين الارتفاع والانخفاض، وكانت أعلى نقطة عند 9082 رابحا 0.44 في المائة، بينما أدنى نقطة عند 8944 نقطة فاقدا 1 في المائة، في نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 8968 نقطة فاقدا 74 نقطة بنسبة 0.82 في المائة. وتراجعت السيولة 16 في المائة بنحو 647 مليون ريال لتصل إلى 3.4 مليار ريال، بمعدل 33 ألف ريال. بينما انخفضت الأسهم المتداولة 28 في المائة بنحو 41 مليون سهم لتصل إلى 107 ملايين سهم متداول، وبلغ معدل التدوير 0.2 في المائة. أما الصفقات فقد تراجعت 12 في المائة بنحو 16 ألف صفقة لتصل إلى 205 آلاف صفقة.



أداء القطاعات

ارتفعت ثمانية قطاعات مقابل تراجع البقية. وتصدر المرتفعة "التطبيقات وخدمات التقنية" بنسبة 3.4 في المائة، يليه "المرافق العامة" بنسبة 0.88 في المائة، وحل ثالثا "تجزئة الأغذية" بنسبة 0.8 في المائة. بينما تصدر المتراجعة "الإعلام والترفيه" بنسبة 3.7 في المائة، يليه "إنتائج الأغذية" بنسبة 2.8 في المائة، وحل ثالثا "المصارف" بنسبة 1.3 في المائة.

وكان الأعلى تداولا "المصارف" بنسبة 27 في المائة بقيمة 920 مليون ريال، يليه "المواد الأساسية" بنسبة 25 في المائة بقيمة 872 مليون ريال، وحل ثالثا "تجزئة السلع الكمالية" بنسبة 20 في المائة ليغلق عند 694 مليون ريال.



أداء الأسهم

تصدر الأسهم المرتفعة "أسمنت الشرقية" بنسبة 6 في المائة ليغلق عند 27.40 ريال، يليه "الخليجية العامة" بنسبة 5.4 في المائة ليغلق عند 12.50 ريال، وحل ثالثا "أسمنت أم القرى" بنسبة 3.94 في المائة ليغلق عند 14.76 ريال. وفي المقابل تصدر المتراجعة "صافولا" بنسبة 5.47 في المائة ليغلق عند 31.10 ريال، يليه "تهامة للإعلان" بنسبة 4.38 في المائة ليغلق عند 39.30 ريال، وحل ثالثا "أسمنت الشمالية" بنسبة 4.19 في المائة ليغلق عند 9.15 ريال.

وكان الأعلى تداولا "جرير" بقيمة 657 مليون ريال، يليه "الراجحي" بقيمة 363 مليون ريال، وحل ثالثا "سابك" بقيمة 324 مليون ريال.



*وحدة التقارير الاقتصادية