مصرف الراجحي يعيد صيانة وطلاء منازل في القريات

نظم مصرف الراجحي للعام الثالث حملة تطوعية لإعادة طلاء وإصلاح عدد من المنازل في القريات، وهو أحد برامج المسؤولية الاجتماعية في المصرف ضمن خطته المعتمدة لهذا العام التي تم من خلالها إعادة طلاء وترميم المنازل في ثلاث مدن حول السعودية ويستهدف البرنامج في نهاية العام - بإذن الله - سبع مدن حول السعودية.

وتطوع لتنفيذ هذه الحملة مجموعة من موظفي المصرف في مدينة القريات حيث تم التنسيق في وقت سابق مع أصحاب هذه المنازل للاستعداد لإعادة الطلاء وزيارة المصرف للمشاركة في هذا البرنامج وتم خلال البرنامج إجراء الترميمات البسيطة لهذه المنازل إضافة إلى طلاء المنازل من خلال مؤسسات متخصصة في هذا المجال نفذت الترميم والصيانة على حساب المصرف.

وحضر أثناء عملية الطلاء عدد من أصحاب البيوت المستفيدة، حيث أبدوا سعادتهم بهذه المبادرة من مصرف الراجحي الأمر الذي أشعر المتطوعين بأهمية ما يقومون به لخدمة المجتمع وزادت رغبتهم في المشاركة في مزيد من البرامج مستقبلا مع المصرف.

يذكر أن المصرف اعتمد هذا العام عديدا من البرامج الاجتماعية ارتكزت بشكل أساسي على العمل التطوعي وتفعيل دور الموظفين في أداء الدور الاجتماعي المناط بهم إيمانا من المصرف بضرورة غرس روح المبادرة والتعاون ودمج الموظفين وتعريفهم بقضايا المجتمع.