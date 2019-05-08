«العربي الوطني» يدشن فرعه الرقمي الثاني في الرياض

دشن البنك العربي الوطني فرعه الرقمي الثاني في حي العقيق على تقاطع الأمير محمد بن سعد بن عبد العزيز مع طريق الإمام سعود بن فيصل في الرياض، بحضور عبيد الرشيد، نائب الرئيس التنفيذي للبنك، وفهد القاضي، رئيس مجموعة التجزئة المصرفية، وفيصل الدوسري، رئيس شبكة الفروع، والمهندس وليد الشبيعان، رئيس مركز المباني، وعدد من كبار العملاء.

وبعد قص الشريط إيذانا بالافتتاح، تجول الضيوف داخل الفرع، واطلعوا على تجهيزاته المتطورة التي تضم عددا من أجهزة الصراف التفاعلية، وأجهزة الخدمة الذاتية التي تعمل وفقا لأحدث النظم المصرفية الرقمية العالمية، إضافة إلى دليل إلكتروني صوتي مبتكر يسهم في إرشاد العملاء وتعريفهم بالخدمات المقدمة من خلال الفرع.

وقال عبيد الرشيد، نائب الرئيس التنفيذي للبنك: "يأتي تدشين الفرع الرقمي الثاني انسجاما مع استراتيجية البنك لمواكبة أهداف "رؤية 2030"، والتطور الذي تشهده المملكة والقطاع المالي، كما يرمي لتعزيز حلول الخدمة الذاتية والعمليات المصرفية التفاعلية المدعومة بالتقنيات الرقمية "، مضيفا بأن هذه الخطوة ستسهم في تطوير وإثراء تجربة العملاء عبر تقديم خدمة مصرفية إلكترونية فورية، تكاد تماثل ما يقدم عبر شبكة فروع البنك المنتشرة في مختلف مناطق المملكة. يجمع الفرع الرقمي الجديد بين الخدمات المصرفية الرقمية والتقليدية، ويتميز بموقعه الاستراتيجي وتصميمه المستقبلي بتجهيزاته التقنية العصرية، ويتيح باقة واسعة من الحلول المالية والخدمات المصرفية الذاتية والآنية على مدار الساعة في أجواء من الراحة والخصوصية.