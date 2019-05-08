مستشفيات مجموعة د. سليمان الحبيب تستقبل مراجعيها على مدار الساعة في رمضان

أعلنت مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية مواعيد عمل مستشفياتها ومراكزها الطبية خلال شهر رمضان المبارك للعام الهجري 1440هـ، إذ إن أوقات العمل ستكون على فترتين صباحية ومسائية وذلك من أجل التيسير على المرضى والمراجعين . حيث ستبدأ الفترة الأولى من الساعة العاشرة صباحا وحتى الخامسة عصرا، أما الفترة الثانية فسوف تبدأ من الساعة الثامنة مساء حتى الثانية من بعد منتصف الليل . في حين أن أقسام الطوارئ والعناية المركزة والأشعة والمختبرات والصيدليات ستعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع بما في ذلك يوم الجمعة. ذكر ذلك عبد العزيز بن محمد الفريان المدير التنفيذي للشؤون الإعلامية والعلاقات العامة. الذي قال إنه سيتم خلال شهر رمضان المبارك استقبال المرضى والمراجعين في مختلف التخصصات الصحية وتقديم جميع الخدمات التشخيصية والعلاجية من خلال فروع المجموعة في العليا والريان والتخصصي والسويدي والقصيم والخبر، كما سيتم رفع حالة التأهب القصوى لأقسام الطوارئ والولادة، حيث تكون على أتم الاستعداد لاستقبال جميع الحالات الحرجة أو الطارئة، وعلى وجه التحديد مصابي الحوادث والأزمات القلبية وهبوط الدورة الدموية والغيبوبة وارتفاع وانخفاض ضغط الدم المفاجئ وحالات الإغماء، إضافة إلى الجلطات الدماغية والنزلات المعوية، وكذلك حالات طوارئ الأطفال والنساء والولادة.

يذكر أن أقسام الأشعة والمختبر والطوارئ يعمل فيها استشاريون متخصصون وعلى قدر عال من التأهيل العلمي والكفاءة العالية، كما أنها مجهزة بأفضل وأحدث الأجهزة الطبية المتميزة للتعامل مع مختلف الحالات المرضية وعلى مدار الساعة.