فائض في الميزان التجاري السعودي للشهر الـ 36 على التوالي .. بلغ 42.6 مليار ريـال

بعد ارتفاعها بنسبة 23 في المائة في عام 2018، تراجعت التجارة الخارجية للسعودية أول شهرين من 2019، بنسبة 2.7 في المائة بما يعادل نحو 6.7 مليار ريال، لتبلغ نحو 238.8 مليار ريال، مقابل 245.6 مليار ريال في الفترة ذاتها من عام 2018.

وسجل الميزان التجاري للتجارة الخارجية السعودية خلال الفترة، فائضا بقيمة 84.4 مليار ريال، مرتفعا بنسبة 6.5 في المائة بما يعادل 5.2 مليار ريال، مقارنة بالفائض المسجل في الفترة ذاتها من عام 2018 البالغ 79.2 مليار ريال.

ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات رسمية، فإن زيادة الفائض في الميزان التجاري السعودي، جاءت نتيجة انخفاض الصادرات بنسبة أكبر من تراجع الواردات.

وتراجعت الصادرات بنسبة 0.5 في المائة بما يعادل 791 مليون ريال، لتبلغ 161.6 مليار ريال، فيما كانت نحو 162.4 مليار ريال في الفترة ذاتها من عام 2018.

كما انخفضت الواردات بنسبة 7.2 في المائة بقيمة تعادل 5.95 مليار ريال، لتبلغ نحو 77.2 مليار ريال، فيما كانت 83.2 مليار ريال في الفترة ذاتها من عام 2018.

وارتفعت إيرادات السعودية من صادراتها النفطية خلال أول شهرين من عام 2019، بنسبة 0.3 في المائة بما يعادل نحو 419 مليون ريال، لتبلغ 125.9 مليار ريال، مقابل 125.5 مليار ريال في الفترة ذاتها من عام 2018.

وعلى أساس شهري، سجل الميزان التجاري السعودي فائضا للشهر الـ 36 على التوالي، بنحو 42.6 مليار ريال خلال شهر فبراير الماضي، بعد أن بلغت الصادرات نحو 77.1 مليار ريال مقابل واردات بنحو 35.3 مليار ريال.

ومقارنة بشهر فبراير 2018، ارتفع فائض الميزان التجاري بنسبة 14.9 في المائة بما يعادل 5.4 مليار ريال، حيث كان 36.3 مليار ريال.

وتراجعت الصادرات خلال شهر فبراير الماضي بنسبة 1.1 في المائة (844 مليون ريال)، حيث كانت 77.9 مليار ريال، بينما انخفضت الواردات بنسبة 15.1 في المائة (6.3 مليار ريال)، حيث كانت 41.6 مليار ريال.

وبلغت الصادرات النفطية للسعودية خلال شهر فبراير الماضي نحو 59.4 مليار ريال، مرتفعة بنسبة 0.2 في المائة، بما يعادل 105 ملايين ريال، عن مستوياتها في الفترة ذاتها من عام 2018، البالغة 59.3 مليار ريال.

وكانت التجارة الخارجية للسعودية قد ارتفعت خلال العام الماضي 2018، بنسبة 23 في المائة بما يعادل نحو 305.3 مليار ريال، لتبلغ نحو 1.61 تريليون ريال، مقابل 1.31 تريليون ريال في الفترة ذاتها من عام 2017.

وسجل الميزان التجاري للتجارة الخارجية السعودية خلال الفترة، فائضا بقيمة 597 مليار ريال، مرتفعا بقرابة 88 في المائة بما يعادل 278.8 مليار ريال، مقارنة بالفائض المسجل في الفترة ذاتها من عام 2017 البالغ 318.7 مليار ريال.

وجاءت زيادة الفائض في الميزان التجاري السعودي، نتيجة ارتفاع الصادرات بنسبة 36 في المائة بما يعادل 292 مليار ريال، لتبلغ 1.1 تريليون ريال، فيما كانت نحو 812.5 مليار ريال في عام 2017.

بينما ارتفعت الواردات بشكل طفيف بنسبة 3 في المائة بقيمة تعادل 13.3 مليار ريال، لتبلغ نحو 507 مليارات ريال، فيما كانت 493.8 مليار ريال في عام 2017.

وارتفعت إيرادات السعودية من صادراتها النفطية خلال العام الماضي 2018، بنسبة 36 في المائة بما يعادل نحو 230 مليار ريال، لتبلغ 868.4 مليار ريال، مقابل 638.4 مليار ريال في الفترة ذاتها من عام 2017.

جاء ارتفاع الإيرادات النفطية بفضل ارتفاع أسعار النفط خلال العام الماضي، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2017، إضافة إلى ارتفاع الكمية التي تم تصديرها.



* وحدة التقارير الاقتصادية