أرباح "ويسترن يونيون" خلال الربع الأول أقل من التوقعات

أعلنت شركة تحويل الأموال الأمريكية "ويسترن يونيون" اليوم الثلاثاء تراجع أرباحها خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

بلغت أرباح الشركة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي 173.1 مليون دولار بما يعادل 0.39 دولار للسهم الواحد مقابل 216.6 مليون دولار بما يعادل 0.48 دولار للسهم الواحد خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

كان المحللون يتوقعون وصول أرباح السهم الواحد إلى 0.43 دولار خلال الربع الأول من العام الحالي.

في الوقت نفسه تراجعت إيرادات الشركة خلال الربع الأول بنسبة 3.6 % سنويا إلى 1.14 مليار دولار مقابل 1.39 مليار دولار في العام الماضي.