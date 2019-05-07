أسعار المواد الإنشائية في الربع الأول .. ارتفاع «الحديد» 9.5 % وتراجع «الأخشاب» 0.6 %

سجل متوسط أسعار المواد الإنشائية تباينا في الربع الأول من عام 2019، إذ ارتفعت أسعار ثلاث مواد بنسبة تراوح بين 2.2 في المائة حتى 9.5 في المائة، مقابل تراجع مادتين بنسبة 0.6 في المائة و0.1 في المائة.

ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى بيانات رسمية، فقد جاء "الحديد" أكثر المواد الإنشائية التي ارتفعت أسعارها في الربع الأول، إذ ارتفع سعر الطن بنسبة 9.5 في المائة بما يعادل 234 ريالا من 2453 ريالا للطن بنهاية ديسمبر الماضي إلى 2687 ريالا بنهاية مارس 2019.

وجاء ثانيا "الخرسانة الجاهزة"، إذ ارتفع سعر المتر المكعب الواحد منها بنسبة 2.2 في المائة، بما يعادل 3.8 ريال للمتر المكعب الواحد، إذ كان يبلغ سعره بنهاية ديسمبر 2018 نحو 173 ريالا، وارتفع إلى 176.9 ريال بنهاية مارس 2019.

وثالث المواد الإنشائية التي ارتفع متوسط سعرها "الأسمنت"، إذ سجل متوسط سعر الكيس الـ 50 كيلو ارتفاعا بنسبة 2.1 في المائة، بما يعادل 0.3 ريال (30 هللة)، إذ كان يبلغ سعر الكيس نحو 12.9 ريال بنهاية ديسمبر، وارتفع إلى 13.1 ريال بنهاية مارس 2019.

في المقابل، سجلت مادتان من المواد الإنشائية تراجعا متفاوتا، كان أكثرهما "الأخشاب" الذي تراجع المتر المكعب الواحد له بنسبة 0.6 في المائة، بما يعادل 15.6 ريال من 2641.7 ريال للمتر المكعب الواحد بنهاية ديسمبر إلى 2626.2 ريال بنهاية مارس 2019.

وثانيا كانت "الكيابل" التي سجلت تراجعا بنسبة 0.1 في المائة، بما يعادل 0.04 ريال (أربع هللات) للمتر الطولي، ليصل متوسط سعره بنهاية مارس 2019 إلى 31.26 ريال للمتر الطولي، متراجعا من 31.30 ريال للمتر الطولي.

*وحدة التقارير الاقتصادية